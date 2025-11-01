Νέα Υόρκη: Τραγωδία με έναν πιλότο νεκρό από συντριβή αεροπλάνου έξω από σπίτι

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου στην κομητεία Σαρατόγκα, στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τη ζωή του και ένας επιβάτης να τραυματιστεί σοβαρά.



Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί στη Wyndham Way, στην πόλη Milton, αμέσως μετά την απογείωση από το κοντινό αεροδρόμιο της κομητείας Σαρατόγκα. Το τετραθέσιο αεροσκάφος 1964 Mooney M20E προσέκρουσε σε ένα δέντρο πριν καταλήξει λίγο έξω από ένα σπίτι, με ένα από τα φτερά του να μπλέκεται στο δέντρο ενώ τα συντρίμμια πήραν φωτιά.



Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Τζον Κλάπερ, περιέγραψε τη σκηνή: «Πήγα στην μπροστινή πόρτα και είδα έναν άνδρα να τρέχει στο γρασίδι μου. Είπε, «Το αεροπλάνο μόλις κατέπεσε – φέρε έναν σωλήνα νερού». Δύο άλλοι άνθρωποι ήρθαν και τράβηξαν τον άλλον άνδρα έξω από το αεροσκάφος. Του έσωσαν τη ζωή».



Ο σερίφης της κομητείας Σαρατόγκα Μάικλ Ζούρλο, επιβεβαίωσε ότι ο επιβάτης εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Ιατρικό Κέντρο του Άλμπανι, ενώ ο πιλότος δεν τα κατάφερε.



Ο Κλάπερ τόνισε επίσης τον ρόλο των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή εκείνη την ώρα: «Νομίζω ότι αυτό που συνέβη είναι ότι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω, γλίτωσε το σπίτι μου, γλίτωσαν τα δύο αυτοκίνητά μου, τα οποία ήταν μόλις τέσσερα πόδια μακριά, οπότε σβήσαμε τις φλόγες με μερικούς πυροσβεστήρες, και εκείνη τη στιγμή άρχισαν να φτάνουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλοι οι υπόλοιποι, οπότε ήταν μια τρελή μέρα».

‼️ UPDATE: a small plane crashed during take off out of Saratoga County Airport. It crashed into a tree before crashing down onto a driveway, just feet from a home. The pilot died, a passenger was ejected and seriously injured. @CBS6Albany pic.twitter.com/LGdn7Z0srX — Briana Supardi (@CBS6Briana) October 31, 2025

Σύμφωνα με τον σερίφη Ζούρλο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για να προσδιορίσουν την αιτία της συντριβής.