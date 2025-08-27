F-35 των ΗΠΑ συνετρίβη στην Αλάσκα - Ο πιλότος εκτινάχθηκε αφού μιλούσε 50 λεπτά με τους μηχανικούς

Πιλότος F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ μιλούσε επί 50 λεπτά μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μηχανικούς της Lockheed Martin προσπαθώντας να λύσει ένα πρόβλημα που παρουσίασε το μαχητικό του αεροσκάφος πριν το εγκαταλείψει με επιτυχία και το αεροπλάνο συντριβεί στο έδαφος στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την έκθεση ατυχήματος που έφερε στο φως το CNN, η ευθύνη για τη συντριβή αποδόθηκε στον πάγο που είχε συσσωρευτεί στις υδραυλικές γραμμές στο ρύγχος και στους κύριους τροχούς προσγείωσης του F-35, ο οποίος εμπόδισε την ομαλή λειτουργία τους.



Η συντριβή της 28ης Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson στο Fairbanks καταγράφηκε σε βίντεο. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, φέροντας μόνο ελαφρά τραύματα, αλλά το μαχητικό αεροσκάφος αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε.

Οι ενέργειες του πιλότου

Όπως επισημαίνει η έκθεση, μετά την απογείωση ο πιλότος προσπάθησε να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όταν προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, δεν κεντράριζε, αλλά κλειδώθηκε σε γωνία προς τα αριστερά. Οι προσπάθειες να διορθωθεί το σύστημα προσγείωσης οδήγησαν το μαχητικό αεροσκάφος να πιστέψει ότι βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα τη συντριβή.

Αφού έλεγξε το εγχειρίδιο του συστήματος σε μια προσπάθεια να διορθώσει το πρόβλημα, ο πιλότος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας του αεροσκάφους, Lockheed Martin, καθώς το αεροσκάφος πετούσε κοντά στην αεροπορική βάση. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πέντε μηχανικοί, μεταξύ των οποίων ένας ανώτερος μηχανικός λογισμικού, ένας μηχανικός ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικοί σε συστήματα προσγείωσης.

Στη συνέχεια, ο πιλότος προσπάθησε να πραγματοποιήσει δύο προσγειώσεις «touch and go», κατά τις οποίες το αεροσκάφος προσγειώνεται για λίγο, προκειμένου να προσπαθήσει να ισιώσει το μπλοκαρισμένο μπροστινό σύστημα προσγείωσης.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες δεν κατάφεραν να κεντράρουν εκ νέου τον μπροστινό τροχό και είχαν ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού κύριου τροχού προσγείωσης, οι οποίοι δεν μπορούσαν πλέον να επιχειρήσουν προσγείωση.

Η αντίστροφη μέτρηση

Σε εκείνο το σημείο, οι αισθητήρες του F-35 έδειξαν ότι βρισκόταν στο έδαφος και τα συστήματα υπολογιστών του αεροσκάφους μεταπήδησαν σε «αυτόματη λειτουργία εδάφους».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μαχητικό αεροσκάφος να καταστεί «ανεξέλεγκτο», επειδή «λειτουργούσε σαν να βρισκόταν στο έδαφος ενώ πετούσε», αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτιναχθεί.



Οι παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση

Η έκθεση σημειώνει ότι η Lockheed Martin είχε εκδώσει οδηγίες σχετικά με το πρόβλημα που είχαν οι αισθητήρες του F-35 σε συνθήκες ακραίων καιρικών συνθηκών σε ένα ενημερωτικό δελτίο συντήρησης τον Απρίλιο του 2024, περίπου εννέα μήνες πριν από τη συντριβή.

Η θερμοκρασία κατά τη στιγμή της συντριβής ήταν -1 βαθμός Φαρενάιτ, σύμφωνα με την έκθεση.



Ανέφερε ότι αν οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη είχαν ανατρέξει στο ενημερωτικό δελτίο συντήρησης, «πιθανότατα θα είχαν συστήσει μια προγραμματισμένη πλήρη προσγείωση ή μια ελεγχόμενη εκτίναξη αντί για μια δεύτερη προσγείωση και απογείωση», η οποία τελικά οδήγησε στις συνθήκες που προκάλεσαν τη συντριβή.



Το CNN επικοινώνησε με την Lockheed Martin για να σχολιάσει την έκθεση της Πολεμικής Αεροπορίας.



Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η λήψη αποφάσεων από το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια της πτήσης», η έλλειψη «εποπτείας του προγράμματος επικίνδυνων υλικών», το οποίο εποπτεύει την αποθήκευση και τη διανομή του υδραυλικού υγρού και η μη σωστή τήρηση των διαδικασιών συντήρησης του υδραυλικού συστήματος του αεροσκάφους, συνέβαλαν στη συντριβή.



