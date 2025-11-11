Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία - Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα, Τρίτη (11/11) στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας, με την είδηση να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το C-130 εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.

#Breaking #UPDATE ⤵️

Video 📹 A Turkish Air Force C-130 cargo aircraft crashed in Georgia shortly after departing from Azerbaijan, while en route to Turkey. pic.twitter.com/vR0bDF1LyF — BreakinNewz (@BreakinNewz01) November 11, 2025

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Μάλιστα, η τοποθέτηση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.