Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία - Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνα της Τουρκίας.
Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα, Τρίτη (11/11) στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας, με την είδηση να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της ίδιας μέρας.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το C-130 εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.
«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.
Μάλιστα, η τοποθέτηση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.