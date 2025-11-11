Κόσμος Πτώση Αεροπλάνου Τουρκικά αεροσκάφη Αζερμπαϊτζάν Γεωργία (Χώρα)

Συντριβή τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία - Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνα της Τουρκίας.

@BreakinNewz01 / X
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα, Τρίτη (11/11) στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας, με την είδηση να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το C-130 εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Μάλιστα, η τοποθέτηση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

