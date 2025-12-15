Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν ένα «εκτός ελέγχου» drone κοντά στις ακτές του Εύξεινου Πόντου

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν - σε μη κατοικημένη περιοχή - ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πλησίαζε τον τουρκικό εναέριο χώρο από τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου, αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν σε αποστολή συναγερμού, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (14/12).

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η εναέρια τροχιά ανήκε σε ένα εκτός ελέγχου UAV, το οποίο στη συνέχεια καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή μακριά από κατοικημένες ζώνες για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, πρόσθεσε η ανακοίνωση του υπουργείου.



Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η Τουρκία έχει προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο ο πόλεμος στην Ουκρανία να επεκταθεί στην εμπορική ναυσιπλοΐα και το περιφερειακό εμπόριο.

Ακολουθεί η δήλωση του τουρκικού ΥΠΑΜ σχετικά με το καταρριφθέν UAV: «Εντοπίστηκε στίγμα που πλησίαζε τον εναέριο χώρο μας από τη Μαύρη Θάλασσα και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών. Με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα F-16 που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ και των εθνικών αρχών. Το εν λόγω στίγμα διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε βγει εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, καταρρίφθηκε με ασφάλεια εκτός κατοικημένης περιοχής».

Düşürülen İHA ile ilgili açıklama. pic.twitter.com/ePilFhPaTM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2025

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δεν αναφέρει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.