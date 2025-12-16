Παραδοχή τουρκικών μέσων: «Στενεύουν τα περιθώρια - Τα F35 απομακρύνονται»

Μειώνονται οι ελπίδες στην Άγκυρα για την επιστροφή της Τουρκίας στα F35, παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν κατά τη συνάντησή του ΡετζέπΤαγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τουρκία δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με τους ρωσικούς S-400, ενώ η Ουάσιγκτον φέρεται να προκρίνει ως μοναδική «λύση» τη μεταφορά τους σε άλλη τοποθεσία, «στα κουτιά τους», σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Hurriyet στην Ουάσιγκτον, Γιουνούς Πακσόι.

Ο ανταποκριτής της εφημερίδας Hurriyet επισημαίνει ότι τα περιθώρια δράσης του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία στενεύουν, καθώς σε λίγους μήνες η προεκλογική περίοδος για τις ενδιάμεσες εκλογές θα δημιουργήσει έντονη ατμόσφαιρα πίεσης.

Στο ρεπορτάζ του κάνει λόγο για ενδεχόμενο σοβαρής ήττας για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες νομοθετικής παρέμβασης.

Ακόμα κι αν οι S-400 απομακρυνθούν, κάθε ψήφος στο Κογκρέσο που αφορά την έγκριση της πώλησης των F-35 στην Τουρκία αναμένεται να υπόκειται σε πίεση από το Ισραήλ, καθιστώντας τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη ενόψει των κρίσιμων εκλογών.