Τομ Μπάρακ: Επιστροφή της Τουρκίας στα F35 μόνο αν απομακρύνει τους ρωσικούς S400

Την πρόθεσή της να συζητήσει την επιστροφή της Άγκυρας στα F35, εξέφρασε η Ουάσιγκτον, μόνο αν η Τουρκία σταματήσει να κατέχει τους S400.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπαράκ, σε ανάρτησή του σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές συζητήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας σχετικά με την επιθυμία της Άγκυρας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών F35, καθώς και για το ζήτημα της κατοχής του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S400.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη, το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ παραμένει σαφές: για να μπορέσει η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα F35, οφείλει να σταματήσει πλήρως τη λειτουργία και να μην κατέχει πλέον το σύστημα S400.

Ο Τομ Μπαράκ υπογράμμισε ότι η θετική προσωπική σχέση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει δημιουργήσει «μια νέα ατμόσφαιρα συνεργασίας», η οποία έχει οδηγήσει στις «πιο ουσιαστικές συνομιλίες της τελευταίας σχεδόν δεκαετίας».

Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον ελπίζει πως οι συζητήσεις των επόμενων μηνών θα οδηγήσουν σε «μια σημαντική πρόοδο» που θα ικανοποιεί τόσο τις αμερικανικές απαιτήσεις ασφαλείας όσο και τις τουρκικές επιδιώξεις.