Τομ Μπάρακ: Κοντά στην απόκτηση των F35 η Τουρκία - Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί σε έξι μήνες

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται πολύ κοντά στην αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Ο Μπαράκ δήλωσε ότι πιστεύει ότι το πιο κρίσιμο εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία θα ξεπεραστεί εντός τεσσάρων έως έξι μηνών.

Ο Μπαράκ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει σε μεγάλο βαθμό επιλύσει τα ζητήματα «επιχειρησιακής συμβατότητας» που σχετίζονται με το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-400. Ο πρέσβης τόνισε ότι ενώ η μη χρήση των S-400 έχει μετριάσει αυτές τις ανησυχίες, η συνεχιζόμενη παρουσία του συστήματος στην Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μπαράκ δήλωσε: «Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», προσθέτοντας ότι η διαδικασία επιταχύνεται.

Ο Αμερικανός πρέσβης ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τουρκία πλησιάζει κάθε μέρα στην πλήρη εγκατάλειψη του ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας.