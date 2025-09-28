Προειδοποιήσεις Φιντάν για τα F-35 και το ΚΑΑΝ: Αν δεν εγκριθούν, θα βρούμε αλλού λύσεις

Συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως, αν δεν αρθούν οι κυρώσεις CAATSA για τα F-35 και τους κινητήρες του εθνικού μαχητικού 5ης γενιάς ΚΑΑΝ, τότε η χώρα του θα αναζητήσει λύσεις στο διεθνές σύστημα.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Φιντάν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο μεγάλο «παζάρι» ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως στη συνάντησή τους συμφωνήθηκε να εργαστούν για την επίλυση των ζητημάτων που απομακρύνουν την Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας ειδικότερα για τις κυρώσεις CAATSA, τόνισε ότι αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την Άγκυρα. Για τους κινητήρες του ΚΑΑΝ αποκάλυψε πως η σχετική άδεια παραμένει «κολλημένη» στο Κογκρέσο.

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

«Οι κυρώσεις είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων. Για παράδειγμα είναι τα F-35, όπως περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Eίναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

Η Τουρκία έχει επενδύσει σημαντικά στο πρόγραμμα ΚΑΑΝ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας. Ωστόσο, το μπλοκάρισμα των αδειών δημιουργεί σοβαρά εμπόδια τόσο στην παραγωγή όσο και στον στρατηγικό σχεδιασμό.

«Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι τελικά η Τουρκία θα βρει διέξοδο.

Στην Άγκυρα επικρατεί η πεποίθηση ότι η πρόοδος με το ΚΑΑΝ και η κατασκευή ενός εγχώριου μαχητικού πέμπτης γενιάς θα υποχρεώσει την Ουάσινγκτον να αναθεωρήσει τη στάση της, καθώς το πρόγραμμα απειλεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της Τουρκίας από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα.