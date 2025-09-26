Το «χαβά» τους οι Τούρκοι: Προκαλούν με θέμα «τουρκικής» μειονότητας σε Θράκη και Δωδεκάνησα

Για σοβαρές παραβιάσεις που αντιμετωπίζουν η μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη αλλά και οι Μουσουλμάνοι στα Δωδεκάνησα έκανε λόγο ο Χακάν Φιντάν, βάζοντας ξανά θέμα περί «τουρκικών μειονοτήτων και πληθυσμών».

«Στην Ελλάδα, η μουσουλμανική "τουρκική" μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο μουσουλμανικός "τουρκικός" πληθυσμός στα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις που τους εμποδίζουν να απολαύσουν ακόμη και τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε και για τους Τουρκοκύπριους αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το ζήτημα της Κύπρου και η κατάσταση της "τουρκικής" μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη αποτελούν δύο σημαντικά θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Καλούμε όλα τα αδελφά κράτη μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης να υποστηρίξουν τα εγγενή δικαιώματα των μουσουλμάνων Τούρκων της Κύπρου και να αναπτύξουν άμεση επαφή μαζί τους».