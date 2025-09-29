Τουρκία: Μουρμούρα για το KAAN μετά τις δηλώσεις Φιντάν - «Εξαρτιόμαστε από τον Τραμπ»

Διάσταση απόψεων παρατηρείται στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Φιντάν για τον κινητήρα του μαχητικού ΚΑΑΝ. Για πλήρη εξάρτηση της Τουρκίας από τον Τραμπ κάνει λόγο η αντιπολίτευση.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος ανέφερε ότι η παραγωγή του νέου τουρκικού μαχητικού 5ης γενιάς KAAN έχει «παγώσει», λόγω καθυστερήσεων από τις ΗΠΑ στην έγκριση των αδειών για τους κινητήρες.

Η προεδρία και η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας διέψευσε αμέσως τις δηλώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στο πρόγραμμα και ότι εξετάζονται εναλλακτικές προμήθειες, με στόχο την πλήρη ανεξαρτησία από εξωτερικούς προμηθευτές.

«KAAN Made in Trump»

Χαρακτηριστικό της δυσφορίας που επικρατεί στην Τουρκία για το μπλόκο των ΗΠΑ στην εξαγωγή του κινητήρα για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, είναι το πρωτοσέλιδο της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Cumhuriyet, η οποία αποτυπώνει σε σκίτσο το ΚΑΑΝ στο οποίο αναγράφεται "Made in Trump", καυτηριάζοντας με αυτό τον τρόπο την εξάρτηση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ και για το εθνικό της αεροσκάφος.

Το θέμα επαναφέρει στο προσκήνιο και τη συμφωνία πώλησης 48 αεροσκαφών KAAN στην Ινδονησία, με παραδόσεις έως το 2035. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι τα εξαγόμενα αεροσκάφη θα φέρουν εγχώριους κινητήρες, οι οποίοι αναμένεται να είναι έτοιμοι το 2032.



Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία αντικατάστασης του F-35 και ζητά την εισαγωγή των έξι μαχητικών που παραμένουν καθηλωμένα στις ΗΠΑ.



Έξαλλου ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Ταγίπ Ερντογάν ότι με την παρουσία στο Οβάλ Γραφείο και τις συμφωνίες που υπέγραψε με τον Ντόναλντ Τράμπ, μετέτρεψε την Τουρκία από στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε πλούσιο πελάτη.