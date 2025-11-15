«Ναι» από Ισραήλ στον Τραμπ για πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία - «Βέτο» για την Τουρκία

Το Ισραήλ δεν φέρεται να αντιτίθεται σε μια πιθανή αμερικανική πώληση μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο κρατά σταθερά αρνητική στάση σε οποιαδήποτε αντίστοιχη συμφωνία με την Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12 και του Axios.

Το ρεπορτάζ του Μπαράκ Ραβίντ επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις. Όπως αναφέρουν, το Ισραήλ βλέπει διαφορετικά το ενδεχόμενο η Σαουδική Αραβία να αποκτήσει F-35, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία επιδιώκει εδώ και χρόνια τα stealth μαχητικά για να ενισχύσει τη θέση της έναντι περιφερειακών αντιπάλων, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, το Τελ Αβίβ είχε ξεκαθαρίσει ήδη από την κυβέρνηση Τραμπ ότι οποιαδήποτε προμήθεια F-35 στο Ριάντ θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ – Σαουδικής Αραβίας. «Η πώληση χωρίς πρόοδο στο διπλωματικό επίπεδο θα ήταν αντιπαραγωγική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος τόνισε ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση της Τουρκίας -όπου το Ισραήλ «αντιστέκεται σθεναρά- δεν υπάρχουν οι ίδιες επιφυλάξεις για τη Σαουδική Αραβία, εφόσον η απόκτηση των F-35 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας στο πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως συνέβη και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πάγια ανησυχία του Ισραήλ για τα F-35 στη Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο διάθεσης των προηγμένων μαχητικών σε χώρες της περιοχής, καθώς αποτελεί το μοναδικό κράτος στη Μέση Ανατολή που διαθέτει F-35. Σήμερα έχει σε υπηρεσία 45 αεροσκάφη, ενώ άλλες 30 μονάδες βρίσκονται σε παραγγελία, διατηρώντας έτσι το «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα» που θεωρεί κρίσιμο για την εθνική του ασφάλεια.

«Χρειάζονται λίγα λεπτά για να πετάξει ένα F-35 από τη Σαουδική Αραβία στο Ισραήλ», σημείωσε ένας από τους αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ απαιτεί τα σαουδαραβικά αεροσκάφη να μην σταθμεύουν σε βάσεις στα δυτικά της χώρας.

Η στάση των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή 14/11, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης πώλησης F-35 στη Σαουδική Αραβία, ενόψει και του επικείμενου ταξιδιού του διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι επιθυμεί η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί σύντομα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που έχουν ήδη οδηγήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ με διάφορα αραβικά κράτη.