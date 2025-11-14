Bloomberg: «Πράσινο φως» των ΗΠΑ για παράδοση F-35 στη Σαουδική Αραβία - Εκτός μένει η Τουρκία

Μια από τις πιο σημαντικές αμυντικές συμφωνίες των τελευταίων ετών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θα επιτρέψει στο Ριάντ να αποκτήσει τα προηγμένα stealth μαχητικά F-35.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του πρίγκιπα Διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη. Στη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον Σαουδάραβα ηγέτη δεν θα κυριαρχήσουν μόνο ζητήματα ασφαλείας· σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν ένα εκτεταμένο πακέτο συμφωνιών που θα αφορά τόσο την οικονομική όσο και την αμυντική συνεργασία.

Η πιθανή πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία ενισχύει σημαντικά τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι νέες συμφωνίες εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσουν τον ρόλο του Ριάντ ως βασικού πυλώνα της περιφερειακής ασφάλειας και θα δώσουν νέα δυναμική στις εμπορικές συναλλαγές.

Η γεωπολιτική διάσταση που αφήνει εκτός την Τουρκία

Την ώρα που η Σαουδική Αραβία φαίνεται να κλειδώνει τη συμφωνία για τα F-35, το γεωπολιτικό περιβάλλον γίνεται πιο περίπλοκο για την Τουρκία. Αν και αρχικά ήταν εταίρος στο πρόγραμμα των F-35, η Άγκυρα απομακρύνθηκε οριστικά μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400.

Παρά τις επίμονες διπλωματικές προσπάθειες και τα συνεχή αιτήματα προς την Ουάσιγκτον για επανένταξη ή για επιστροφή των χρημάτων που έχει ήδη καταβάλει, η Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει εκτός του προγράμματος, χωρίς ενδείξεις αλλαγής στο άμεσο μέλλον.

Η απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε ένα τόσο σημαντικό αμυντικό deal με τη Σαουδική Αραβία αναδεικνύει τη μετατόπιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων τους στην περιοχή, τοποθετώντας το Ριάντ ως βασικό αμυντικό εταίρο.