Σε λίγο η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η πολυαναμενόμενη επίσκεψη του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο σήμερα (18/11 στις 18.00 ώρα Ελλάδας) ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον ισχυρότερο άνδρα του Ριάντ σε μία στιγμή όπου η στρατηγική ισορροπία στη Μέση Ανατολή μεταβάλλεται ραγδαία.

Η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη επίσημη του Σαλμάν στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, γεγονός που της προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα.

Ο Τραμπ θα δώσει F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Ριάντ, εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στην αμυντική ισορροπία της περιοχής. Η συμφωνία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα τέτοια τεχνολογία δινόταν με αυστηρούς περιορισμούς σε κράτη της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια και τεχνολογική ανάπτυξη, στοιχεία που δείχνουν την πρόθεση του Ριάντ να ενισχύσει στρατηγικά τη θέση του στον δυτικό κόσμο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συνάντηση θα εστιάσει σε μία πιθανή νέα διμερή συμφωνία ασφάλειας, που θα ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.