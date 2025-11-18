Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Σαλμάν Σαουδική Αραβία Ισραήλ F35

Ιστορική συνάντηση Τραμπ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Σαλμάν - Το παρασκήνιο με το «δώρο» των F-35

Το «δώρο» Τραμπ με τα αμερικανικά μαχητικά F-35 στον Σαλμάν, η συμφωνία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε επενδύσεις και η εμφανής αμηχανία για τη δολοφονία Κασόγκι.

REUTERS/Evelyn Hockstein
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
REUTERS/Evelyn Hockstein
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Στην σημερινή (18/11) του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Σαουδάραβας πρίγκηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έλαβε μια εντυπωσιακή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια αναζωπύρωση της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η άνοδος αυτής της «συμμαχίας» συνοδεύεται από έντονες ανησυχίες και επικρίσεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Η υποδοχή του πρίγκηπα ακολούθησε υψηλό πρωτόκολλο: στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς τιμής και πτήση μαχητικών πάνω από τον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκαν φιλόδοξες συμφωνίες, όπως η πώληση F-35 στην Σαουδική Αραβία, επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, και πιθανή συνεργασία σε πυρηνική ενέργεια και ασφάλεια. 

REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Στη σκιά της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι

Η δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι που έγινε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη το 2018 συνεχίζει να πλανάται. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συμπεράνει ότι ο πρίγκηπας έδωσε έγκριση για την πράξη, κάτι που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης όμως, ο Τραμπ υπερασπίστηκε ανοιχτά τον πρίγκηπα, λέγοντας ότι «πράγματα συμβαίνουν» και υποστηρίζοντας πως ο Μπιν Σαλμάν «δεν ήξερε τίποτα» για τη δολοφονία.

Παράλληλα, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε σχετικά, ο Τραμπ παρενέβη έντονα λέγοντας ότι «δεν χρειάζεται να ταπεινώνετε τον καλεσμένο μας» και απέφυγε μια βαθύτερη διερεύνηση. Η υπεράσπιση του πρίγκηπα από τον Τραμπ καταγράφεται ως σαφής στροφή σε σχέση με την προηγούμενη απομόνωση του πρίγκηπα μετά την υπόθεση Κασόγκι.

REUTERS/Evelyn Hockstein
REUTERS/Evelyn Hockstein

Οι πρώτες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και παρατηρητές εγείρουν ερωτήματα. Πώς μπορεί η συνεργασία σε επενδύσεις και όπλα να αγνοεί ένα τόσο σοβαρό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η γεωπολιτική και οικονομική δυναμική υπερβαίνει τις ηθικές ανησυχίες, γεγονός που ενδέχεται να «νομιμοποιεί» ξανά τον Σαλμάν στη διεθνή πολιτική σκηνή.

@flashgrofficial Στην σημερινή (18/11) του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Σαουδάραβας πρίγκηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έλαβε μια εντυπωσιακή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια αναζωπύρωση της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η άνοδος αυτής της «συμμαχίας» συνοδεύεται από έντονες ανησυχίες και επικρίσεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. #flashGR #fypgreece #greektiktok #tiktokgreece #foryou #flashgr ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Παράλληλα, η σιωπή ή οι «ελαφριές» απαντήσεις σχετικά με το Κασόγκι εγείρουν προβληματισμό για το πώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την λογοδοσία ηγετών με σοβαρές κατηγορίες.

REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jessica Koscielniak

REUTERS/Jessica Koscielniak

REUTERS/Jessica Koscielniak

REUTERS/Jessica Koscielniak

REUTERS/Evelyn Hockstein

REUTERS/Evelyn Hockstein

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ Σαλμάν Σαουδική Αραβία Ισραήλ F35

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader