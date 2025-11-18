Ιστορική συνάντηση Τραμπ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Σαλμάν - Το παρασκήνιο με το «δώρο» των F-35
Το «δώρο» Τραμπ με τα αμερικανικά μαχητικά F-35 στον Σαλμάν, η συμφωνία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε επενδύσεις και η εμφανής αμηχανία για τη δολοφονία Κασόγκι.
Στην σημερινή (18/11) του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Σαουδάραβας πρίγκηπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έλαβε μια εντυπωσιακή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια αναζωπύρωση της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η άνοδος αυτής της «συμμαχίας» συνοδεύεται από έντονες ανησυχίες και επικρίσεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.
Η υποδοχή του πρίγκηπα ακολούθησε υψηλό πρωτόκολλο: στρατιωτικά αγήματα, κανονιοβολισμούς τιμής και πτήση μαχητικών πάνω από τον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκαν φιλόδοξες συμφωνίες, όπως η πώληση F-35 στην Σαουδική Αραβία, επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, και πιθανή συνεργασία σε πυρηνική ενέργεια και ασφάλεια.
Στη σκιά της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι
Η δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι που έγινε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη το 2018 συνεχίζει να πλανάται. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συμπεράνει ότι ο πρίγκηπας έδωσε έγκριση για την πράξη, κάτι που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης όμως, ο Τραμπ υπερασπίστηκε ανοιχτά τον πρίγκηπα, λέγοντας ότι «πράγματα συμβαίνουν» και υποστηρίζοντας πως ο Μπιν Σαλμάν «δεν ήξερε τίποτα» για τη δολοφονία.
Παράλληλα, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε σχετικά, ο Τραμπ παρενέβη έντονα λέγοντας ότι «δεν χρειάζεται να ταπεινώνετε τον καλεσμένο μας» και απέφυγε μια βαθύτερη διερεύνηση. Η υπεράσπιση του πρίγκηπα από τον Τραμπ καταγράφεται ως σαφής στροφή σε σχέση με την προηγούμενη απομόνωση του πρίγκηπα μετά την υπόθεση Κασόγκι.
Οι πρώτες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ανθρωπιστικές οργανώσεις και παρατηρητές εγείρουν ερωτήματα. Πώς μπορεί η συνεργασία σε επενδύσεις και όπλα να αγνοεί ένα τόσο σοβαρό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η γεωπολιτική και οικονομική δυναμική υπερβαίνει τις ηθικές ανησυχίες, γεγονός που ενδέχεται να «νομιμοποιεί» ξανά τον Σαλμάν στη διεθνή πολιτική σκηνή.
Παράλληλα, η σιωπή ή οι «ελαφριές» απαντήσεις σχετικά με το Κασόγκι εγείρουν προβληματισμό για το πώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την λογοδοσία ηγετών με σοβαρές κατηγορίες.