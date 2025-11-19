Όλα όσα έγιναν στον Λευκό Οίκο στο δείπνο Κριστιάνο Ρονάλντο και Ντόναλντ Τραμπ (vid)

Ο αστέρας του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, παρευρέθηκε την Τρίτη (18/11) σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας ορισμένους από τους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένου του Ρονάλντο. Ο πρόεδρος είπε ότι σύστησε τον μικρότερο γιο του, Μπάρον, στον ποδοσφαιριστή, προσθέτοντας ότι εντυπωσιάστηκε από τη συνάντηση. Βέβαια, δεν ήταν σαφές γιατί ο Πορτογάλος αστέρας ήταν παρών στην εκδήλωση, αλλά ο Κριστιάνο είναι το πρόσωπο του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας από το 2022.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ρονάλντο δήλωσε ότι ελπίζει να έχει μια ευχάριστη συνομιλία με τον Τραμπ στο μέλλον για να συζητήσουν για την «παγκόσμια ειρήνη» και θεώρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «έναν από τους άνδρες που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ήταν επίσης παρών. Φέτος, επισκέπτεται τακτικά τον Λευκό Οίκο, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA του επόμενου έτους, ενώ ένας από τους επίτιμους καλεσμένους στο γκαλά δείπνο, ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Η selfie της χρονιάς

Μάλιστα, από την πλευρά του, ο αστέρας της Αλ Νασρ τράβηξε μια selfie στην οποία απεικονίζονταν ο Έλον Μασκ, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Ντέιβιντ Σακς, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, και η Χεορχίνα Ροντίγκες.

Ο Σακς αργότερα δημοσίευσε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα «Υπέροχη βραδιά!». Η παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη βραδιά, ειδικά καθώς η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για τον τεράστιο ρόλο της στη φιλοξενία παγκόσμιων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων τα επόμενα χρόνια.

Η ατάκα του Τραμπ για Κριστιάνο

Η περίσταση φαίνεται επίσης πως ήταν μια... σπάνια επίσκεψη στις ΗΠΑ για τον Κριστιάνο. Τελευταία φορά που έπαιξε στις ΗΠΑ ήταν τον Αύγουστο του 2014, όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον μιας άλλης πρώην ομάδας του, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μια καλοκαιρινή περιοδεία προετοιμασίας στο Μίσιγκαν.

Από την πλευρά του ο Τραμπ ευχαρίστησε τον 40χρονο αστέρα του ποδοσφαίρου για την παρουσία του, τονίζοντας πως τώρα αισθάνεται «περισσότερο σεβαστός» χάρη στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα που είναι εδώ, νομίζω ότι ο γιος μου σέβεται τον πατέρα του λίγο περισσότερο αφότου τους σύστησα. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, είναι τιμή μου», είπε ο Τραμπ σε μια ιδιωτική συγκέντρωση που συνδύαζε την πολιτική, τις επιχειρήσεις και διεθνείς διασημότητες.