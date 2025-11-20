Ο Τραμπ «έπαιξε» ποδόσφαιρο με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο - Το απίστευτο ΑΙ βίντεο που ανέβασε

Ποδόσφαιρο με τον κορυφαίο σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο «έπαιξε» ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο. Αν και αυτό θα μπορούσε να είναι μια είδηση από τον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να στέκεται δίπλα στον Πορτογάλο άσσο μέσα στο γραφείο του. Αρχικά οι δυο φιγούρες στέκονται όρθιες και κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με τους δείκτες σηκωμένους.

Στη συνέχεια όμως εμφανίζεται μια μπάλα ποδοσφαίρου και οι δυο τους ανταλλάσσουν κεφαλιές, πάσες και κάνουν σουτάκια ενώ κυνηγιούνται γύρω από το επιβλητικό γραφείο του Τραμπ. Σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, ο υπερκινητικός ΑΙ Τραμπ κάνει μια περιστροφή με τη φτέρνα για να σταματήσει την μπάλα πριν την κλωτσήσει προς την κάμερα. Η οθόνη «θρυμματίζεται», κλείνοντας την παράξενη σκηνή.

Ο Τραμπ δημοσίευσε το βίντεο μόλις δύο ημέρες μετά την πραγματική επίσκεψη του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο και λίγες ώρες μετά το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο οποίο παρευρέθηκε και ο ποδοσφαιριστής αφού είναι ο αρχηγός της ομάδας Al-Nassr FC.

«Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο», αστειεύτηκε ο Τραμπ προς τους παρευρισκόμενους. «Και ο Μπάιρον τον γνώρισε… Νομίζω ότι με σέβεται λίγο περισσότερο τώρα, μόνο και μόνο επειδή τους σύστησα».

Αν και ο Ρονάλντο δεν έχει σχολιάσει ακόμη δημόσια το δείπνο, αναδημοσίευσε ένα βίντεο σε αργή κίνηση όπου εμφανίζεται να περπατά μαζί με τον Τραμπ στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου. Το βίντεο έφερε τη λεζάντα: «ΔΥΟ GOAT, CR7 x 45/47».

Σημειώνεται ότι, η επίσκεψη του Ρονάλντο ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στις ΗΠΑ από το 2014, αρκετά χρόνια μετά τις κατηγορίες για βιασμό, τις οποίες ο ίδιος έχει κατηγορηματικά αρνηθεί. Η παρουσία του δίχασε τους θαυμαστές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη στάση του απέναντι στον Τραμπ.