Το λογοπαίγνιο Τραμπ που «πλήγωσε» την Τουρκία: Παραλίγο διπλωματικό επεισόδιο για την... γαλοπούλα

Σάλος προκλήθηκε από ένα λογοπαίγνιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την τιμή της γαλοπούλας, ενόψει της ημέρας των ευχαριστιών, όπου το -συμπαθές κατά τα άλλα- πτηνό έχει τιμητική θέση στο τραπέζι ως το κύριο πιάτο.

«Η γαλοπούλα (Turkey) είναι φθηνότερη κατά 33% φέτος, όχι η χώρα…» είπε αυθόρμητα ο Αμερικανός πρόεδρος που -προφανώς αντιλήφθηκε την γκάφα του- και την επόμενη στιγμή έσπευσε να διορθώσει όσα είπε τονίζοντας ότι «ο Ερντογάν μια χαρά είναι. Είναι φίλος μου. Πρέπει να φροντίζουμε τους φίλους μας».

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ήθελε να πει ότι ο πληθωρισμός έπεσε και αποκλιμακώθηκαν οι τιμές της γαλοπούλας, ωστόσο, με το μοναδικό του στυλ, κατάφερε με ένα απλό λογοπαίγνιο να δημιουργήσει συνθήκες ενός σοβαρού διπλωματικού επεισοδίου – αν δεν ήταν ο ίδιος ο Τραμπ που το έκανε.

Trump:



Turkey is down 33%, and I am not talking about the country.



Erdogan is fine, he is doing good.



He is a friend, we need to take care of our friends. pic.twitter.com/xfZwslIsH9 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2025

Η ειρωνεία της αλλαγής ονόματος

Η Τουρκία πρόσφατα απαίτησε και επέβαλε την επίσημη αλλαγή της ονομασίας της όχι μόνο στην αγγλική γλώσσα αλλά και στις υπόλοιπες. Με αίτημα στον ΟΗΕ ζήτησε να μετονομαστεί διεθνώς σε Turkiye, αποχαιρετώντας το αγγλικό «Turkey» για να αποφύγει τους ενοχλητικούς συνειρμούς με το πτηνό. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποδέχτηκε την επιθυμία της Άγκυρας, ωστόσο τα λογοπαίγνια δεν έχουν σταματήσει, όπως συνέβη και με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση του Αμερικανού πρώην προέδρου αγγίζει την Αχίλλειο πτέρνα της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας ακριβώς τον λόγο για τον οποίο το καθεστώς Ερντογάν είχε προχωρήσει το 2022 στην επίσημη αλλαγή.

Η Άγκυρα είχε δαπανήσει χρόνο και διπλωματικό κεφάλαιο για να εξαλείψει τη λέξη «Turkey», καθώς αυτή χρησιμοποιείται στην αγγλική αργκό για να χαρακτηρίσει κάτι ανόητο ή αποτυχημένο, πέρα από τη σύνδεση με το χριστουγεννιάτικο/εορταστικό πτηνό.

Τελικά, αρκεί μια δήλωση ενός προέδρου των ΗΠΑ για να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτόν ακριβώς τον συνειρμό, επισημαίνοντας με καυστικό τρόπο πως, παρά τις προσπάθειες μετονομασίας, ο κόσμος εξακολουθεί να βλέπει τη χώρα μέσα από το πρίσμα του ευτελούς λογοπαιγνίου.