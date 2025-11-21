Σάλος με Σενγκούν: Μια… γουλιά ρακή «άναψε φωτιές» σε Τουρκία και Ελλάδα

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατρέψει ένα χαλαρό επεισόδιο της διαδικτυακής σειράς «Off Day» σε θέμα συζήτησης σε ολόκληρη την Τουρκία , και όχι μόνο. Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, θέλοντας να παρουσιάσει την καθημερινότητά του και την αγάπη του για την Κωνσταντινούπολη, δεν φανταζόταν πως μια απλή αναφορά στη ρακή θα γινόταν αφορμή για… κοινωνικές «μάχες».



Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του, ο Σενγκούν χαρακτήρισε τη ρακή ως «εθνικό ποτό της Τουρκίας», την παρομοίασε με το ούζο και μίλησε με ενθουσιασμό για τον τρόπο που καταναλώνεται. Η συγκεκριμένη φράση στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από μέρος της τουρκικής κοινής γνώμης, με αρκετούς να τον κατηγορούν ότι εξιδανικεύει το αλκοόλ και συμπεριφέρεται με ανευθυνότητα για έναν αθλητή-πρότυπο.

⛔️"Rakı Milli İçkimizdir" diyen ve harika bir filmle ülkemizi ve İstanbul'u tanıtan Alperen Şengün, siyasal islamcı yobazlar tarafından linç edilmeye çalışılıyor.



📌Teşekkürler Alperen. Turizm Bakanlığının milyar dolar harcasa yapamayacağı bir tanıtımı yaptın ülkemiz için.… pic.twitter.com/QWehgpD4ww — Volkan Giritli 🇹🇷🇦🇿 (@volkan_giritli) November 20, 2025





Η συζήτηση, βέβαια, δεν περιορίστηκε μόνο στα όρια της Τουρκίας. Η δήλωση περί «εθνικού ποτού» άναψε φωτιές και στα ελληνικά social media, δεδομένης της χρόνιας… γειτονικής διαμάχης γύρω από γαστρονομικά και πολιτιστικά στοιχεία.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σενγκούν μπαίνει στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων. Στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ είχε προκαλέσει αντιδράσεις μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας, τόσο με αναρτήσεις του όσο και με σχόλια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο , γεγονός που οδήγησε τότε τον Greek Freak και τον Βασίλη Σπανούλη να παρέμβουν για να πέσουν οι τόνοι.



Αυτή τη φορά, όμως, μια… γουλιά ρακή ήταν αρκετή για να φουντώσει ξανά η συζήτηση γύρω από τον Τούρκο σταρ.