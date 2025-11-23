FIBA: «Ανάπνευσε, Ελλάδα» – Η συγκινητική αποθέωση για την επιστροφή στο βάθρο

Η FIBA έδωσε το πρώτο δείγμα γραφής ενόψει των προκριματικών του MundoBasket 2027, τοποθετώντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση των power rankings και συνοδεύοντας αυτή την επιλογή με μια άκρως συγκινητική αναφορά στη μεγάλη επιστροφή της «επίσημης αγαπημένης» στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Στην ανάλυσή της, η παγκόσμια ομοσπονδία στάθηκε στη δυναμική που έχει χτίσει η Εθνική ομάδα το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι το πρόσφατο μετάλλιο υπενθύμισε σε όλους τι σημαίνει ελληνικό μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Πάρε ανάσα, Ελλάδα. Ξέρουμε πόσο βαρύ ήταν το φορτίο που κουβαλούσες τόσα χρόνια, όντας μόνιμα μία από τις υποψήφιες για διάκριση σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Επιτέλους πήρες το μετάλλιό σου. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαίνει αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά η FIBA.

Στη συνέχεια, έκανε αναφορά στις “χρυσές” στιγμές του παρελθόντος: 1987, 1989, 2005, 2006, 2009, πριν αφήσει ένα μικρό, αλλά απολύτως εύγλωττο υπονοούμενο για τη συνέχεια μετά το 2025. «Δεν θα το πούμε. Αλλά εσύ ξέρεις».