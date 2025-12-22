Βραβεία ΠΣΑΤ: Τιμήθηκε η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο στο EuroBasket (video)

Φυσικά και η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ είχε την τιμητική της στη λαμπερή βραδιά των βραβείων του ΠΣΑΤ. Η «γαλανόλευκη» τιμήθηκε για τη σπουδαία πορεία της στο EuroBasket 2025, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Φινλανδίας στον μικρό τελικό που διεξήχθη στη Ρίγα της Λετονίας.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν αναδείχθηκε ομάδα της χρονιάς, με την Εθνική πόλο Γυναικών να κατακτά την κορυφαία διάκριση, ωστόσο ο ΠΣΑΤ αναγνώρισε τη μεγάλη προσφορά και την επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ, απονέμοντάς της τιμητικό βραβείο.



Εκ μέρους της ΕΟΚ, το βραβείο παρέλαβε ο Δήμος Ντικούδης, ενώ στο πλευρό του, στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, βρέθηκε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη συμβολική αξία στη στιγμή.