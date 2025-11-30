Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: «Ψυχωμένο» διπλό της γαλανόλευκης με πρωταγωνιστή τον Λαρεντζάκη
Η Εθνική Ελλάδας έκανε το «2 στα 2» στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, επικρατώντας δύσκολα της Πορτογαλίας στην 2η αγωνιστική.
Το δύο στα δύο στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου έκανε η Εθνική ομάδα μπάσκετ. Η Ελλάδα επικράτησε 76-68 της Πορτογαλίας, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Μάριο Γκόμες της έβαλε δύσκολα.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε αυτό που έπρεπε στο πρώτο «παράθυρο» της FIBA και η επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση είναι κόντρα στο Μαυροβούνιο στις 27 Φλεβάρη.
Πρώτος σκόρερ της Ελλάδας ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που πέτυχε 15 πόντους, ενώ 12 σημείωσε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και 11 ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ. Οι ηττημένοι είχε μεγάλο πρωταγωνιστεί τον Τραβάντε Γουίλιαμς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Το ματς
Με τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Κώστα Αντετοκούνμπο η Ελλάδα μπήκε στον αγώνα και πήρε τα ηνία, αλλά η ομάδα του Μάριο Γκόμες έκανε την ανατροπή και με 13 σερί πόντους, προηγήθηκε με εννέα με δύο βολές του Μπρίτο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε και πάλι το προβάδισμα για το 13-17 με τον Σαμοντούροβ. Με τρίποντο του Τολιόπουλου, η Ελλάδα έφτασε στο 17-24, που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου.
Η «γαλανόλευκη» έφτασε τη διαφορά στους δέκα πόντους (17-27) με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και με εύστοχο σουτ του Λαρεντζάκη η Ελλάδα προηγήθηκε 21-33 στο 13ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στους πέντε (28-33) με τον Λισμπόα και στη συνέχεια, ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ τελείωσε το σερί της Πορτογαλίας. Με δίποντο του Αμαράντε και τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Λισμπόα, η χώρα της ιβιρικής έφτασε τη διαφορά στο ελάχιστον (36-37) στο ημίχρονο.
Πηγή: Athletiko.gr