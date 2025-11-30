Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76: «Ψυχωμένο» διπλό της γαλανόλευκης με πρωταγωνιστή τον Λαρεντζάκη

Το δύο στα δύο στον δεύτερο όμιλο των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου έκανε η Εθνική ομάδα μπάσκετ. Η Ελλάδα επικράτησε 76-68 της Πορτογαλίας, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Μάριο Γκόμες της έβαλε δύσκολα.



Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε αυτό που έπρεπε στο πρώτο «παράθυρο» της FIBA και η επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση είναι κόντρα στο Μαυροβούνιο στις 27 Φλεβάρη.



Πρώτος σκόρερ της Ελλάδας ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που πέτυχε 15 πόντους, ενώ 12 σημείωσε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και 11 ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ. Οι ηττημένοι είχε μεγάλο πρωταγωνιστεί τον Τραβάντε Γουίλιαμς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Το ματς

Με τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Κώστα Αντετοκούνμπο η Ελλάδα μπήκε στον αγώνα και πήρε τα ηνία, αλλά η ομάδα του Μάριο Γκόμες έκανε την ανατροπή και με 13 σερί πόντους, προηγήθηκε με εννέα με δύο βολές του Μπρίτο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε και πάλι το προβάδισμα για το 13-17 με τον Σαμοντούροβ. Με τρίποντο του Τολιόπουλου, η Ελλάδα έφτασε στο 17-24, που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου.



Η «γαλανόλευκη» έφτασε τη διαφορά στους δέκα πόντους (17-27) με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και με εύστοχο σουτ του Λαρεντζάκη η Ελλάδα προηγήθηκε 21-33 στο 13ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στους πέντε (28-33) με τον Λισμπόα και στη συνέχεια, ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ τελείωσε το σερί της Πορτογαλίας. Με δίποντο του Αμαράντε και τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Λισμπόα, η χώρα της ιβιρικής έφτασε τη διαφορά στο ελάχιστον (36-37) στο ημίχρονο.

