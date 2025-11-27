Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Καταιγιστική πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» με καυτούς Λαρεντζάκη-Σαμοντούροφ

Η Εθνική Ελλάδας έκανε... περίπατο στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, επικρατώντας άνετα της Ρουμανίας με 91-64 στο Αλεξάνδρειο. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να πρωταγωνιστούν στο παιχνίδι, οδηγώντας την γαλανόλευκη σε μια εύκολη νίκη. Γεμάτη εμφάνιση και από τον Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ, «κέρδος» η εικόνα του Περσίδη στο 2ο ημίχρονο.

Το ματς

Η γαλανόλευκη ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Μήτρου Λονγκ, Φλιώνη, Λαρεντζάκη, Σαμοντούροφ και Καραγιαννίδη, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να πρωταγωνιστεί στα πρώτα λεπτά πετυχαίνοντας 7 από τους 10 πόντους της εθνικής (10-4, 4'). Μαζί του, Μήτρου Λονγκ και Σαμοντούροφ έδωσαν λύσεις στην επίθεση ανεβάζοντας σε διψήφια επίπεδα την διαφορά (21-6, 6').

Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μάλιστα αποθεώθηκε κατά την είσοδο του στο παρκέ, πέτυχε ένα buzzer beater μεγάλης δυσκολίας, χαρίζοντας σκορ και θέαμα στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Με τον Σαμοντούροφ να δίνει λύσεις σε σκοράρισμα και ριμπάουντ η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +19 υπέρ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, με τους Ρουμάνους να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον γρήγορο ρυθμό που επέβαλλε η «γαλανόλευκη» από το πρώτο κιόλας λεπτό. Σκορ ημιχρόνου 45-28.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με σεμιανριακές άμυνες και σόου πίσω από τα 6.75μ, με τον Φλιώνη να οδηγεί στην άμυνα και τους Λαρεντζάκη-Σαμοντούροφ να ανεβάζουν στους 24 την ελληνική διαφορά (56-32, 23'). Η Ρουμανία δεν είχε απάντηση στην ποιότητα της Εθνικής μας, η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +30 και το παιχνίδι απέκτησε από νωρίς (στα μέσα του 3ου δεκαλέπτου) διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον κόουτς Σπανούλη να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση του.

Παρά το μεγάλο προβάδισμα οι παίκτες της επίσημης αγαπημένης δεν σταμάτησαν να παίζουν με συγκέντρωση, υποχρεώνοντας σε λάθη τους φιλοξενούμενους με την πίεση στην άμυνα από όλους τους παίκτες. Περσίδης και Μωραϊτης άρπαξαν την ευκαιρία και έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν, σημειώνοντας όμορφα καλάθια στο τελευταίο δεκάλεπτο.