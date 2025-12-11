Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου όπως δεν το έχεις ξαναδεί - Η εντυπωσιακή αλλαγή για το Eurobasket 2029

Το ιστορικό Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης θα φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι του EuroBasket 2029. Το γήπεδο της Ρεάλ θα μετατραπεί, ειδικά για την περίσταση σε μια εντυπωσιακή μπασκετική αρένα 80.000 θεατών.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε δείχνει το Μπερναμπέου σε μια εντελώς νέα μορφή, προαναγγέλλοντας μια θεαματική πρεμιέρα που υπόσχεται μοναδικό θέαμα για τους φίλους του μπάσκετ.

Η διοργάνωση θα λάβει μέρος σε τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία και Εσθονία), ενώ οι αγώνες της Εθνικής μας θα πραγματοποιηθούν στο Telekom Center Athens, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι τέσσερις αυτές χώρες έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στη διοργάνωση.