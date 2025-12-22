Ρεαλ Μαδριτης: Ποιος είναι ο λόγος που σχεδόν 9 στους 10 οπαδούς θέλουν να φύγει ο Βινίσιους

Το 2025 έκλεισε χωρίς νέα προβλήματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο, με τους «μερένγκες» να επικρατούν 2-0 της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα (20/12) και να διατηρούνται ζωντανοί στη διεκδίκηση του τίτλου, παραμένοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Παρά το θετικό φινάλε, η χρονιά δεν αφήνει ιδιαίτερες αναμνήσεις στους φίλους της Ρεάλ, καθώς ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο τρόπαιο, την ώρα που η μεγάλη αντίπαλος πανηγύρισε το εγχώριο τρεμπλ. Μέσα σε αυτό το κλίμα προβληματισμού και με φόντο τα δημοσιεύματα για εσωτερικά ζητήματα στα αποδυτήρια, η Marca προχώρησε σε μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία, ζητώντας την άποψη του κοινού για τα αίτια της φετινής πορείας.



Περισσότεροι από 100.000 χρήστες συμμετείχαν, με το βασικό ερώτημα να αφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας. Το 61% έδειξε τους ποδοσφαιριστές ως κύρια αιτία, το 23% επέρριψε ευθύνες στη διοίκηση, ενώ το 16% στράφηκε προς τον Τσάμπι Αλόνσο.

Παρά την κριτική, ο Βάσκος τεχνικός φαίνεται να απολαμβάνει ισχυρή στήριξη, καθώς το 76% των συμμετεχόντων θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθεί στον πάγκο τουλάχιστον μέχρι το Σούπερ Καπ (7-11/1/2026). Στον αντίποδα, ιδιαίτερα αρνητικό είναι το κλίμα για τον Βινίσιους Τζούνιορ.



Σε σχετικό ερώτημα της Marca για το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ, το εντυπωσιακό 86% τάχθηκε υπέρ της πώλησής του, εκτιμώντας πως η κατάσταση δεν μπορεί να ανατραπεί. Μόλις το 7% πιστεύει ότι χρειάζεται στήριξη, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό θεωρεί ότι πρόκειται απλώς για θέμα φόρμας που θα λυθεί με καλύτερες εμφανίσεις.



Τέλος, σαφές μήνυμα έστειλαν οι φίλοι της Ρεάλ και για την ενίσχυση του ρόστερ, καθώς το 73% υπογράμμισε την ανάγκη απόκτησης ενός ποιοτικού μέσου ενόψει της συνέχειας.