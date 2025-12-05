Πώς η... μετατροπή του Μπερναμπέου σε γήπεδο NFL «έριξε» τη Ρεάλ Μαδρίτης από την κορυφή της LaLiga;

Η Ρεάλ Μαδρίτης αφήνει πίσω της τον απαιτητικό Νοέμβριο, στον οποίο έδωσε 6 συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες και επιστρέφει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» την Κυριακή (7/12, 22:00) υποδεχόμενη την Θέλτα, πριν φιλοξενήσει στο υπερσύγχρονο γήπεδο της την Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.

Οι συνεχόμενες εκτός έδρας αποστολές των «Μαδριλένων» δεν ήταν τυχαίες, αφού η Ρεάλ είχε ζητήσει να αγωνιστεί εκτός έδρας την συγκεκριμένη περίοδο. Ο λόγος: ο αγώνας NFL μεταξύ Ντόλφινς και Κομάντερς, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Μπερναμπέου, σε μια εντυπωσιακή τελετή που συγκέντρωσε τα βλέμματα ολόκληρου του κόσμου τις προηγούμενες βδομάδες. Για να διεξαχθεί ο αγώνας, το γήπεδο χρειάστηκε κάποιες μετατροπές οι οποίες απαιτούσαν χρόνο, κάτι που ανάγκασε την Ρεάλ να ζητήσει από La Liga και Champions League να διαμορφώσουν το πρόγραμμα ώστε η ίδια να δώσει τα παιχνίδια της εκτός έδρας.

Πως όμως επηρεάστηκε η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο από αυτή την απόφαση;

Η δυσκολία μακριά από το «σπίτι» της

Με τελευταίο εντός έδρας ματς την εμφατική «τεσσάρα» απέναντι στην Βαλένθια, ακολούθησαν έξι δύσκολα παιχνίδια για την «Βασίλισσα». Με απολογισμό 2 νίκες (απέναντι σε Ολυμπιακό και Μπιλμπάο), 3 ισοπαλίες (με Ράγιο, Έλτσε και Χιρόνα με σκόρερ τον πρώην «πράσινο» Ουναΐ) και 1 ήττα στο Άνφιλντ από την Λίβερπουλ, είναι φανερό ότι η Ρεάλ πέρασε έναν δύσκολο μήνα με αρκετά «στραβά» αποτελέσματα.

Η πίεση στο πρόσωπο του Αλόνσο αυξήθηκε ακόμα περισσότερο σε αυτό το διάστημα, με το +5 στο πρωτάθλημα μετά την μεγάλη νίκη στο clasico με την Μπαρτσελόνα έγινε... -1 μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με την εικόνα της ομάδας σε αρκετά παιχνίδια να είναι απογοητευτική.

Γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος πριν και μετά το παιχνίδι του NFL στις 16 Νοεμβρίου ώστε να επιστρέψει στο Μπερναμπέου η Ρεάλ;

Λόγω της διαφοράς των δύο αθλημάτων, το γήπεδο χρειάστηκε μεγάλες και χρονοβόρες αλλαγές ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει αγώνα NFL. Αναλυτικότερα, χρειάστηκε επέκταση των διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου, αφαίρεση τμήματος καθισμάτων στις πρώτες σειρές, αύξηση θέσεων στους πάγκους για να υποδεχτούν τα πολυπληθή ρόστερ των δύο ομάδων καθώς επίσης διαμόρφωση και χωροθέτηση νέων λειτουργικών χώρων για το μεγάλο event. Ταυτόχρονα, οι «Μαδριλένοι» εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να αλλάξει και ο χλοοτάπητας του γηπέδου, με τους φίλους της ομάδας να ευελπιστούν πως η επιστροφή στο «σπίτι» τους θα επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, βελτιώνοντας παράλληλα και την αγωνιστική της εικόνα.