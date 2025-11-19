NFL: Το άθλημα που ξεφεύγει από τα όρια της Αμερικής και έρχεται να κατακτήσει την Ευρώπη

Το NFL ολοκλήρωσε φέτος το διεθνές του πρόγραμμα με δύο νέες ιστορικές στάσεις. Το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου και ακολούθησε αυτό στο Μπερναμπέου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό το εγχείρημα φαίνεται να είναι μια προσπάθεια για το NFL να ξεφύγει από τα σύνορα της Αμερικής και να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε άλλες ηπείρους. Όπως άλλωστε δήλωσε ο Χένρι Χότζσον, γενικός διευθυντής του NFL Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, οι διεθνείς αγώνες «παραμένουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας ανάπτυξής μας».

Η «παγκοσμιοποίηση του NFL συνεχίζεται και το 2026

Ιστορικά, ο πρώτος κανονικός αγώνας NFL εκτός ΗΠΑ έγινε στο Μεξικό το 2005, ενώ το Λονδίνο φιλοξενεί παιχνίδια κάθε χρόνο από το 2007. Η Γερμανία μπήκε στο καλεντάρι το 2022, όμως η πραγματική παγκόσμια εξάπλωση ξεκίνησε όταν η Βραζιλία φιλοξένησε τον πρώτο της αγώνα το 2024, ανοίγοντας και την... πόρτα της Νότιας Αμερικής. Όσον αφορά το 2025, Ιρλανδία και Ισπανία φιλοξένησαν παιχνίδια για πρώτη φορά, όμως αυτό είναι μόνο η αρχή.





Κι αυτό γιατί το 2026, αγώνες NFL θα διεξαχθούν σε Βραζιλία, Γερμανία, Λονδίνο, Αυστραλία (για πρώτη φορά) και ενδεχομένως Μεξικό, κάτι που αναμένεται να γνωρίζουμε σύντομα. Πάντως, θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι διοργανωτές εξετάζουν και την επέκταση σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, κάτι που δεν αποκλείεται να δούμε και την επόμενη σεζόν.

Το Λονδίνο και η εξαίρεση με τους Jacksonville Jaguars

Οι Jacksonville Jaguars έχουν γίνει «η ομάδα του Λονδίνου», αφού παίζουν εκεί, εδώ και 12 χρόνια (από το 2013). Είναι η μοναδική ομάδα του NFL που οργανώνει μόνη της έναν διεθνή αγώνα και κρατάει όλα τα έσοδα δικά της. Μάλιστα, οι αγώνες που γίνονται στο Γουέμπλεϊ είναι πολύ πιο κερδοφόροι από τους αγώνες που γίνονται στην... φυσική τους έδρα, το Jacksonville. Οι Jaguars ωστόσο, δεν σκοπεύουν να μετακομίσουν στο Λονδίνο, αφού η έγκριση για την ανακαίνιση στο γήπεδο της Φλόριντα (ύψους 1.4 δισ. δολαρίων) θα τους κρατήσει στην Αμερική, παρά το γεγονός πως οι σκέψεις για... επαναπατρισμό ήταν υπαρκτές.

Πώς αποφασίζει το NFL για νέες πόλεις και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον του αθλήματος

Είναι ηλίου φαεινότερο πως το NFL θέλει να επεκταθεί, όχι μόνο για την προβολή του αθλήματος, αλλά και για οικονομικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα “Global Markets” ξεκίνησε το 2022 και επιτρέπει σε ομάδες να αποκτούν εμπορικά δικαιώματα σε συγκεκριμένες χώρες. Μάλιστα, η Γερμανία είναι η κορυφαία αγορά, αφού 11 ομάδες έχουν δικαιώματα εκεί. Η λίγκα έχει ήδη δεσμευθεί για Βερολίνο το 2027 και 2029, ενώ το 2026 και 2028 θα επιλεγεί ανάμεσα στις τρεις πόλεις: Μόναχο, Φρανκφούρτη και Βερολίνο.



Όσον αφορά την Ισπανία, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν το άθλημα και η αγορά από τους ειδικούς έχει χαρακτηριστεί ως «ανώριμη», ωστόσο η λίγκα έχει ξεκαθαρίσει πως θα επιστρέψει στην Μαδρίτη και τα ισπανικά εδάφη, μοιάζει να αποτελούν το πιο μεγάλο πείραμα για το άθλημα και την επέκτασή του.



Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι αποφάσεις για τις πόλεις που θα διεξαχθούν αγώνες NFL δεν κρίνονται με βάση τα γήπεδα, την χωρητικότητα και την... φήμη, αλλά με το αν μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί μια βάση φιλάθλων στην περιοχή. Εξάλλου, απώτερος σκοπός είναι το προϊόν να γίνει παγκόσμιο και γνωστό σε ολόκληρο τον πλανήτη.

