Τζόκοβιτς και Ροντινέι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Το συρτάκι, η «Πανσέληνος» και η φωτογραφία

Ο διάσημος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς παρευρέθηκε την Τρίτη (18/11) σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του 91 Athens Riviera Members Club, όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβε να ψυχαγωγήσει το κοινό με τις επιτυχίες του.

Ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το γνωστό του κομμάτι «Ελεύθερος», εκείνος και ο Σέρβος τενίστας χόρεψαν μαζί, με τη στιγμή να καταγράφεται.

Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ο καλλιτέχνης τραγούδησε ντουέτο με τον Ροντινέι του Ολυμπιακού την «Πανσέληνο» της Βανδή, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, έβγαλε και φωτογραφία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, την οποία ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.