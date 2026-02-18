Η αλλόκοτη εξήγηση του Πρεστιάνι αρνούμενος τις κατηγορίες περί ρατσισμού: «Όχι μαϊμού, αλλά αδερφή»

Η πρώτη αναμέτρηση των playoff ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης ήταν επεισοδιακή. Μετά την καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ ότι ο Πρεστιάνι του επιτέθηκε ρατσιστικά, ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα έδωσε την δική του... περίεργη απάντηση.

Μετά την αναμέτρηση μίλησαν αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Αουρελιέν Τσουαμενί ο οποίος είπε πως ο Αργεντίνος αρνήθηκε ότι αποκάλεσε τον Βίνι «μαϊμού», λέγοντας όμως ότι τον αποκάλεσε «αδερφή» και πως ο ίδιος παρερμήνευσε τα λεγόμενά του: «Ο Βίνι μας είπε ότι ο τύπος τον αποκάλεσε μαϊμού ενώ κάλυπτε το πρόσωπό του με την μπλούζα του. Ο τύπος μετά είπε ότι είχε πει «αδερφή» ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι τοποθετήθηκε περί του θέματος τονίζοντας: «Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτά που νόμιζε ότι άκουσε. Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής με κανέναν και μετανιώνω για τις απειλές που έλαβα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».

Όλο αυτό το σκηνικό ξεκίνησε όταν ο Βινίσιους μετα το γκολ που πέτυχε πανηγύρισε προκλητικά απέναντι στους φιλάθλους της Μπενφίκα, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο Αργεντίνος επιθετικός να τον αποκαλέσει «μαϊμού», ενώ παράλληλα κάλυπτε το στόμα του με τη φανέλα του για να εμποδίσει τις κάμερες να καταγράψουν τις κινήσεις των χειλιών του.

Μετά το ματς, πέρα από τον Τσουαμενί, τοποθετήθηκε αρκετά αιχμηρά και ο Κιλιάν Εμπαπέ λέγοντας πως άκουσε τον Πρεστιάνι να λέει πέντε φορές τον Βινίσιους «μαϊμού», και πως δεν πρέπει να ξαναπαίξει στο Champions League: «Το νούμερο 25 της Μπενφίκα, δεν θέλω να πω καν το όνομά του επειδή δεν το αξίζει, έβαλε την φανέλα του στο στόμα του και είπε πέντε φορές "ο Βίνι είναι μαϊμού". Το άκουσα. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν αξίζει να ξαναπαίξει στο Champions League».

Από την άλλη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Βασίλισσας ότι προκαλεί και του θύμισε ότι ο μεγαλύτερος θρύλος της Μπενφίκα είναι μαύρος (Εουσέμπιο) οπότε δεν θα μπορούσε κανένας άνθρωπος της ομάδες να είναι ρατσιστής: «Λυπάται ο Πρεστιάνι για ποιο πράγμα; Έχω μιλήσει και με τους δύο. Ο Βινίσιους μου λέει ένα πράγμα και ο Πρεστιάνι μου λέει κάτι άλλο. Δεν θέλω να είμαι ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Δεν θέλω να πω ότι ο Βίνι είναι ψεύτης, αλλά και ο δικός μου παίκτης είναι ένας απίστευτος τύπος. Επέλεξαν διαφορετικό μονοπάτι. Συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, πάντα το ίδιο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Σκόραρε ένα φανταστικό γκολ. Γιατί δεν πανηγύρισε όπως ο Εουσέμπιο, ο Πελέ, ο Ντι Στέφανο...; Γιατί δεν το έκανε; Το παιχνίδι τελείωσε με αυτή τη φάση. Όταν ένας παίκτης σκοράρει ένα τέτοιο γκολ δεν ασχολείσαι με την εξέδρα. Όπως λένε στην Ισπανία, όποιος σκοράρει έτσι... κόβει ουρές και αυτιά».