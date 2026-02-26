Μουρίνιο: Παρέμεινε χωρίς νίκη σε νοκ άουτ Champions League από το 2014

Στη φάση των «16» του Champions League προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κέρδισε και στην Ισπανία την Μπενφίκα, αυτή τη φορά με 2-1, αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Οι «λουζιτανοί» δεν είχαν στην άκρη του πάγκου τους τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι, ωστόσο αυτό ήταν το... μικρότερο του πρόβλημα, μιας και μετά την ήττα του πορτογαλικού συλλόγου επέκτεινε ένα... αρνητικό σερί.

Συγκεκριμένα, ο «Special one» έμεινε δίχως νίκη για ακόμα μια φορά σε νοκ άουτ αναμέτρηση του Champions League, με αποτέλεσμα να επεκτείνει το σερί του δίχως θετικό αποτέλεσμα μετά το πέρας της φάσης των ομίλων/League Phase σε 10 σερί παιχνίδια και 12 χρόνια, με τον ίδιο να πανηγυρίζει τελευταία φορά το 2014 όντας προπονητής της Τσέλσι.

Η αρχή έγινε την σεζόν 2013/14, όταν ως τεχνικός των Λονδρέζων δεν κατάφερε να περάσει την Aτλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με την ισοπαλία 0-0 στη και την ήττα με 3-1 στο Λονδίνο να στέλνουν το σύνολο του Σιμεόνε στο τελικό.

Παράλληλα, την επόμενη σεζόν 2014/15 ο σύλλογος από την αγγλική πρωτεύουσα έμεινε εκτός διοργάνωσης μετά από δύο ισοπαλίες με την Παρί στην φάση των «16». Ο επόμενος αποκλεισμός του ήρθε όντας προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την σεζόν 2017/18 αφότου κατέκτησαν το Europa League της περασμένης περιόδου, με την κλήρωση στην πρώτη φάση νοκ άουτ να τους φέρνει αντιμέτωπους με την Σεβίλλη, το 0-0 στην Ανδαλουσία και η ήττα με 2-1 στο Μάντσεστερ έφερε τέλος στο ευρωπαϊκό όνειρο της Γιουνάιτεντ και του Μουρίνιο.

Το 2019 και μετά την απόλυση του Μαουρίσιο Ποτσετίνο ανέλαβε τα ηνία της Τότεναμ, όπου έπειτα από νίκες απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και τον Ολυμπιακό προκρίθηκε στους «16» ως δεύτερη πίσω από την Μπάγερν. Στο πρώτο νοκ άουτ συνάντησε την Λειψία, με τους φιναλίστ της περασμένης σεζόν να ηττούνται με 1-0 στο «Τότεναμ Στέντιουμ», ενώ στην Γερμανία, η ομάδα της Ρεντ Μπουλ πέρασε από... πάνω τους με 3-0.