«Στάζει μέλι» για τον Παυλίδη ο Μουρίνιο: «Εκανε εξαιρετική δουλειά» (video)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο συνεπείς επιθετικούς στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς δεν σταματά να σκοράρει.

Μετά την αναμέτρηση με την Ζιλ Βιθέντε, εκεί που ο διεθνής επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 35ο λεπτό και βοήθησε στην επικράτηση της (2-1) έφτασε τα 29 γκολ σε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, και ανάγκασε τον προπονητή του, Ζοσέ Μουρίνιο να τον αποθεώσει για ακόμη μια φορά, όχι μόνο για την εκτελεστική του δεινότητα αλλά και για την πολύπλευρη προσφορά του στον αγωνιστικό χώρο.

«Ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική δουλειά. Γι’ αυτό λέω πως υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί ακόμη κι όταν δεν βρίσκουν δίχτυα. Νομίζω ότι ο Παυλίδης έκανε φανταστική δουλειά στο να ανοίγει το παιχνίδι, να "τραβάει" την άμυνα και να κινείται στην πλάτη των αμυντικών» τόνισε ο «Special One» που είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη και τους συμπαίκτες του να κρατάνε την διαφορά πολύ κοντά από τις δύο πρώτες θέσεις της Primeira Liga μετά από 24 αγωνιστικές.