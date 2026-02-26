Απίστευτο: Ο Ζοζέ Μουρίνιο είδε την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης από το πούλμαν της ομάδας (vid)

Η ρεβάνς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα για τα playoff του Champions League συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους και όχι απαραίτητα αγωνιστικούς.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση συγκέντρωσε τα βλέμματα μετά από όσα διαδραματίστηκαν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο «Ντα Λουζ», ανάμεσα σε Πρεστιάνι και Βινίσιους Τζούνιορ, ενώ το ενδιαφέρον της είχε και η επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Μια επιστροφή που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε αποβληθεί στο πρώτο ματς και όπως προβλέπεται δεν μπορούσε να κάτσει στον πάγκο της ομάδας του. Αίσθηση προκάλεσε όμως το γεγονός ότι ο Μουρίνιο δεν βρέθηκε ούτε στις εξέδρες του γηπέδου, αλλά ούτε στο ειδικά διαμορφωμένο booth που του είχε ετοιμάσει η διοίκηση της Ρεάλ για να παρακολουθήσει από εκεί την αναμέτρηση. Σύμφωνα με την Record ο «Μου» προτίμησε να παρακολουθήσει τη ρεβάνς μόνος του μέσα στο λεωφορείο της αποστολής, μακριά από όλους και χωρίς περισπασμούς.