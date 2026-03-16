Ο λόγος που οι οπαδοί της Μπενφίκα θέλουν τον Παυλίδη εκτός ενδεκάδας

Η Μπενφίκα μπορεί να κέρδισε με 2-1 την Αρούκα για την 26η αγωνιστική της Primeira Liga, αλλά η «μουρμούρα» γύρω από την κατάσταση της επιθετικής γραμμής συνεχίζεται.

Στον τελευταίο αγώνα την λύση έδωσε ο 22χρονος Κροάτης επιθετικός Φράνιο Ιβάνοβιτς, που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή και σκόραρε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις.

Η συζήτηση γύρω από το θέμα των επιθετικών στους «Αετούς» παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις βλέποντας τον Ιβάνοβιτς να ανεβάζει στροφές και από την άλλη τον Βαγγέλη Παυλίδη να μένει «άσφαιρος». Χαρακτηριστικά ο Έλληνας επιθετικός έχει ένα γκολ σε εννέα παιχνίδια, στα οποία πήρε φανέλα βασικού.

Πλέον, μένει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, την ίδια ώρα που η A Bola στην Πορτογαλία αποθεώνει τον Κροάτη επιθετικό και παραθέτει στο κοινό δημοσκόπηση που αφορά την αντικατάσταση ή όχι του Βαγγέλη Παυλίδη από το αρχικό σχήμα της ομάδας. Συγκεκριμένα, κοντά στο 80% (79,9) του κοινού ψήφισε ναι και το υπόλοιπο 20% (20,1) δεν συμφωνεί