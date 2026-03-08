Η διαβολική σύμπτωση που μπορεί να στερήσει το πρωτάθλημα από την «ελληνική» Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Σε ένα πρωτάθλημα που συχνά κρίνεται στις λεπτομέρειες, δύο συγκεκριμένες φάσεις στα παιχνίδια της Σπόρτινγκ με τη Μπράγκα ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές για τη μάχη του τίτλου στην Πορτογαλία.

Και οι δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων τη φετινή σεζόν είχαν ακριβώς ίδια εξέλιξη, με ίδιο πρωταγωνιστή και ίδιο χρονικό σημείο με αποτέλεσμα η Σπόρτινγκ να χάσει συνολικά τέσσερις βαθμούς.



Η πρώτη περίπτωση σημειώθηκε στον πρώτο γύρο, στο «Ζοζέ Αλβαλάδε». Η Σπόρτινγκ κρατούσε το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, όμως στο 90+7’ καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Μπράγκα. Ο Ροντρίγκο Ζαλαζάρ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, στερώντας από τους γηπεδούχους δύο βαθμούς.





Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε και στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στη Μπράγκα. Η Σπόρτινγκ βρέθηκε ξανά σε θέση να διεκδικεί τη νίκη, όμως στις καθυστερήσεις και πάλι στο 90+6' καταλογίστηκε νέο πέναλτι, αυτή τη φορά μετά από χέρι του Γκονσάλο Ινάσιο μέσα στην περιοχή. Και πάλι ο Ζαλαζάρ ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.



Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Λισαβόνας έχασε δύο βαθμούς σε κάθε παιχνίδι απέναντι στη Μπράγκα, συνολικά τέσσερις.



Η σύμπτωση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με τη βαθμολογία της Primeira Liga. Η Σπόρτινγκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή τρείς βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Πόρτο, που δοκιμάζεται απόψε (8/3, 20:00) στο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στην Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ». Δυο πέναλτι σε «νεκρό» χρόνο, κόντρα στην ίδια ομάδα, με τον ίδιο πρωταγωνιστή μπορούν να στερήσουν από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον τρίτο τίτλο στη σειρά.



Στο ρόστερ της Σπόρτινγκ βρίσκονται τη φετινή σεζόν και δύο Έλληνες διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τον πρώτο να προσπαθεί να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του.



Με αρκετές αγωνιστικές να απομένουν, τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά. Ωστόσο ο σκληρός τρόπος που οι «Αρσεναλίστας» στέρησαν δυο νίκες από τα «λιοντάρια», μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός στο τέλος της σεζόν σε ένα πρωτάθλημα λεπτομερειών.