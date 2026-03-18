Μαξι Αραούχο: Το «λιοντάρι» της Σπόρτινγκ που τελείωσε το... παραμύθι της Μπόντο Γκλιμτ

Το παραμύθι της Μπόντο είχε «βίαιο» τέλος στο Ζοζέ Αλβαλάδε. Η ομάδα από τη Νορβηγία, με πέντε σερί νίκες στη διοργάνωση και τον αποκλεισμό της Ίντερ στα playoffs, σταμάτησε την πορεία της στη βροχερή Λισαβόνα, κόντρα σε μια Σπόρτινγκ που είχε για πρωταγωνιστική φιγούρα ένα λιοντάρι από το Μοντεβιδέο. Ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο αποτελεί μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις αριστερού μπακ στην Ευρώπη και η βραδιά απέναντι στη Μπόντο το απέδειξε σε κάθε λεπτό του παιχνιδιού.

Στο πρώτο ματς στη Νορβηγία η Σπόρτινγκ είχε χάσει 3-0, με τον Αραούχο να μην αγωνίζεται λόγω τιμωρίας από κάρτες. Η απουσία του ήταν εμφανής τόσο στο επιθετικό build-up όπου έλειπε το πλάτος, η κάθετη ανάπτυξη και οι συνδέσεις με τον Τρινκάο και τον Σουάρεζ όσο και στο αμυντικό κομμάτι, όπου οι Νορβηγοί είχαν ελεύθερους χώρους.



Στη ρεβάνς, ο Ουρουγουανός επέστρεψε για να αλλάξει την ιστορία. Σκόραρε το 4-0 στο 2o λεπτό της παράτασης, με αριστερό τελείωμα μέσα από την περιοχή, μετά από πάσα του Φρανσίσκο Τρινκάο και ξεσπάθωσε σε δάκρυα από την ένταση της στιγμής. Ήταν το δεύτερο του γκολ φέτος στο Champions League, αφού είχε σκοράρει και στο 1-1 με την Γιουβέντους στο Τορίνο στη League Phase.

Τα στατιστικά του αγώνα απέναντι στη Μπόντο δείχνουν την πλήρη επιρροή του στη μαγική αυτή βραδιά της επικής ανατροπής για την πορτογαλική ομάδα. 1 γκολ σε 1 σουτ στην εστία, 3 μεγάλες ευκαιρίες δημιουργημένες από τα πόδια του, 9 πάσες-κλειδιά, 5 ανακτήσεις μπάλας και 9 κερδισμένες μονομαχίες. Η Σπόρτινγκ απέκτησε πλάτος, συνέπεια στις επιστροφές και καθαρές επιλογές στο build-up, όλα με την υπογραφή του Αραούχο.



Η UEFA ανέδειξε MVP της αναμέτρησης τον Τρινκάο, ωστόσο ο Πορτογάλος παρέδωσε το βραβείο στον Αραούχο, αναγνωρίζοντας ποιος ήταν ο πραγματικός καθοριστικός παίκτης της βραδιάς. Η Σπόρτινγκ, που είχε την κατοχή σε ποσοστό 66% και 38 τελικές, απέδειξε ότι το λιοντάρι από το Μοντεβιδέο καθόρισε την κυριαρχία της ομάδας.

Το προφίλ του Ουρουγουανού

Ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο (γεν. 2000, Μοντεβιδέο) αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και ανήκει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποκτήθηκε από την Τολούκα έναντι περίπου 13,5 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα αξία του εκτιμάται γύρω στα 20 εκατ. ευρώ. Έχει ύψος 1,79 μ., είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να καλύψει όλη την αριστερή πλευρά, είτε ως μπακ είτε πιο ψηλά.



Ξεκίνησε από τη Μοντεβιδέο Γουόντερερς και συνέχισε σε Πουέμπλα και Τολούκα στο Μεξικό, καταγράφοντας πάνω από 130 συμμετοχές και διψήφιο αριθμό γκολ. Στη Σπόρτινγκ χρησιμοποιείται ως full-back με επιθετικές συμμετοχή στην κυκλοφορία, προωθήσεις με overlap και παραγωγή τελικών φάσεων.

Ο Μαξι Αραούχο κόντρα στον Βαγγέλη Παυλίδη στον τελικό κυπέλλου Πορτογαλίας, τη σεζόν 2024/25/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Διεθνής με την Ουρουγουάη, με πάνω από 25 συμμετοχές, ξεχωρίζει για ένταση, ταχύτητα στις μεταβάσεις και συνέπεια στις μονομαχίες.



Και όπως συμβαίνει με κάθε παίκτη που ξεχωρίζει στην Ευρώπη και πόσο μάλλον στην Πορτογαλία, η απόδοσή του δεν περνά απαρατήρητη. Ηδη αναμένεται να απασχολήσει ομάδες από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, ενώ ο πρόεδρος της Σπόρτινγκ, Φεντερίκο Βαράντας, βλέπει την επόμενη μεγάλη πώληση να παίρνει σάρκα και οστά το καλοκαίρι. Μέχρι τότε, όμως, ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο παραμένει το λιοντάρι της αριστερής πλευράς, έτοιμος να καθορίζει την τύχη της Σπόρτινγκ σε κάθε ευρωπαϊκή πρόκληση.