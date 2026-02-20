Σκληρές εικόνες στην Πορτογαλία: Σοβαρά επεισόδια και 124 συλλήψεις πριν από παιχνίδι... futsal

Το ντέρμπι futsal ανάμεσα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τη Μπενφίκα ξεκίνησε πολύ πριν τη σέντρα και… έξω από το γήπεδο. Το απόγευμα της Πέμπτης (19/2), ο χώρος γύρω από το «Ζοσέ Αλβαλάδε» μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με οπαδούς των δύο ομάδων να έρχονται σε συμπλοκή λίγο πριν το ματς.



Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και η πορτογαλική αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 124 συλλήψεις, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για αγώνα ποδοσφαίρου σάλας.

Από αυτούς, οι 63 αποδίδονται σε οπαδούς της Μπενφίκα και οι 61 σε οπαδούς της Σπόρτινγκ, με τις κατηγορίες να αφορούν συμμετοχή σε επεισόδια και συναφή αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκε μεγάλος όγκος αντικειμένων. Πυροτεχνήματα, σίδερα, πέτρες, ξύλα, ζώνες, σφυρί, μαχαίρι, αλλά και μπαλακλάβες βρέθηκαν στην κατοχή των εμπλεκομένων. Πρόκειται για ευρήματα που μαρτυρούν οργανωμένη διάθεση για σύγκρουση, σε ένα ντέρμπι που θεωρείται από τα πιο «θερμά»στην Ευρώπη ανεξαρτήτως αθλήματος.

Από τα επεισόδια προέκυψαν τουλάχιστον δύο τραυματισμοί ενώ οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής κράτησης και αναμένεται να κληθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Για την ιστορία, ο αγώνας διεξήχθη κανονικά και ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 2-2 για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ένα αποτέλεσμα που κράτησε τη Μπενφίκα μόνη πρώτη στη βαθμολογία, με διαφορά έξι βαθμών από τη Σπόρτινγκ.

Η υπόθεση, πάντως, φαίνεται ότι θα τραβήξει. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Πορτογαλίας άνοιξε φάκελο για τα επεισόδια, σε μια περίοδο όπου οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά για το Champions League futsal.