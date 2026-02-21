Νέα βίντεο από τα πολύ σοβαρά επεισόδια στην Πορτογαλία - Καταδικάζει τα γεγονότα η Μπενφίκα

Πολύ σοβαρά επεισόδια έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (19/02) στη Λισαβόνα. Οι οπαδοί της Μπενφίκα και της Σπόρτινγκ συναντήθηκαν έξω από το γήπεδο «Ζοσέ Αλβαλάδε» και συνεπλάκησαν για περισσότερα από είκοσι λεπτά, πριν την έναρξη του ντέρμπι για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας (futsal).

19.02.2026🇵🇹Sporting - Benfica, No Name Boys attack Sporting before the game (futsal),



Info Sporting: We received information that a group of No Name Boys were heading toward our stadium, so we sent a small group ahead to confirm. They arrived armed with stones, rockets, Roman… pic.twitter.com/ONXrNuZd4v — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 19, 2026

Οι πληροφορίες από την Πορτογαλία κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο τραυματίες, ενώ η παρέμβαση της αστυνομίας οδήγησε σε 124 συλλήψεις συνολικά. Ανάμεσά τους 63 οπαδοί των «αετών» και 61 φίλαθλοι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οι οποίοι κατηγορούνται για συμπλοκή και παράνομη κατοχή πυροτεχνικών ειδών.

Μάχες σώμα με σώμα - «Παγώνουν» το αίμα τα βίντεο των επεισοδίων

Οι οπαδοί πυρήνες των δύο ομάδων συναντήθηκαν και αμέσως η κατάσταση ξέφυγε. Ανάμεσα στα αντικείμενα, που κατασχέθηκαν από τις αρχές εντοπίζονται μαχαίρια, ξύλα, αλλά και κουκούλες, που συνήθως χρησιμοποιούνται για να δυσχεράνουν το έργο της αστυνομίας στη διαδικασία ταυτοποίησης των υπόπτων.

Τα βίντεο από τα επεισόδια στη Λισαβόνα κόβουν την ανάσα. Η σφοδρότητα των χτυπημάτων που ανταλλάζουν με μανία οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά και οι λάμψεις από τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να προκαλέσουν μόνιμες και βαριές σωματικές βλάβες στους αντιπάλους «παγώνουν» το αίμα.

Μπενφίκα και Σπόρτινγκ καταδικάζουν τα επεισόδια - Έρευνα από την Ομοσπονδία

Τόσο η Μπενφίκα, όσο και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζουν απερίφραστα τα θλιβερά γεγονότα στον περιβάλλοντα χώρο του «Ζοσέ Αλβαλάδε». Οι δύο ομάδες υπογράμμισαν, μάλιστα πως θα συνδράμουν στην προσπάθεια των αρχών για ταυτοποίηση και τιμωρία των εμπλεκομένων.

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (PFP) ανακοίνωσε πως έχει ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας για τα επεισόδια, καταδικάζοντας με τη σειρά της τη συμπλοκή.

Κάλεσε τους οπαδούς να σεβαστούν τις αξίες του «δίκαιου παιχνιδιού» (fair play) και απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους να διαφυλάξουν την ασφάλεια των παρευρισκομένων στους επόμενους αγώνες.

Η οπαδική βία βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια στην Πορτογαλία και οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό, καθώς οι δύο ομάδες αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους εκ νέου, αυτή τη φορά για το Futsal Champions League.