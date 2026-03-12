Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Ντου» των οπαδών μετά την ήττα απο την Μπόντο Γκλιμτ (vid)
Η ήττα από τη Μπόντο Γκλιμτ δεν άρεσε στους οπαδούς της Σπόρτινγκ, οι οποίοι εξέφρασαν τα παραπονά τους μετά το τέλος του αγώνα.
Μπόντο Γκλιμτ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναμετρήθηκαν χθες (11/3) στο «Aspmyra Stadion» για τους «16» του Champions League και τους γηπεδούχους να επικρατούν με σκορ (3-0).
Στην Νορβηγία και συγκεκριμένα το Μπόντο βρέθηκαν περίπου 400 οπαδοί των «λιονταριών» που διένυσαν αρκετά χιλιόμετρα ώστε να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό και προκάλεσε των εκνευρισμό τους.
Μάλιστα, μετά την λήξη του αγώνα μερίδα φιλάθλων περίμενε την αποστολή της ομάδας στο πάρκινγκ για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους μετά την βαριά ήττα.«Παίξτε ποδόσφαιρο»
Στο σημείο υπήρξε και αστυνομική δύναμη ώστε να προστατέψει το πούλμαν της πορτογαλικής ομάδας.