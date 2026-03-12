Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Ντου» των οπαδών μετά την ήττα απο την Μπόντο Γκλιμτ (vid)

Μπόντο Γκλιμτ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναμετρήθηκαν χθες (11/3) στο «Aspmyra Stadion» για τους «16» του Champions League και τους γηπεδούχους να επικρατούν με σκορ (3-0).



Στην Νορβηγία και συγκεκριμένα το Μπόντο βρέθηκαν περίπου 400 οπαδοί των «λιονταριών» που διένυσαν αρκετά χιλιόμετρα ώστε να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό και προκάλεσε των εκνευρισμό τους.

Μάλιστα, μετά την λήξη του αγώνα μερίδα φιλάθλων περίμενε την αποστολή της ομάδας στο πάρκινγκ για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους μετά την βαριά ήττα.«Παίξτε ποδόσφαιρο»

Ultras do Sporting protestaram junto ao autocarro dos leões após derrota com o Bodø/Glimt.



Polícia fez um cordão a separar o veículo do grupo de insatisfeitos com a exibição e resultado no arranque dos 'oitavos' da Champions. pic.twitter.com/WpPfqhYwkS — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) March 11, 2026

Στο σημείο υπήρξε και αστυνομική δύναμη ώστε να προστατέψει το πούλμαν της πορτογαλικής ομάδας.