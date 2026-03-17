Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων ρεβάνς για την φάση των «16» του Champions League

Που θα δείτε τις τέσσερις αναμετρήσεις της Τρίτης (17/3) για την φάση των «16» του Champions League.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ώρα για τις ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League έφτασε. Τέσσερις από τις οκτώ αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για το βράδυ της Τρίτης (17/3).

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ, η Άρσεναλ τη Λεβερκούζεν, η Τσέλσι την Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Σίτι τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων

  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μπόντο Γκλιμτ 19:45, Cosmote Sport 7 HD
  • Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 22:00, Cosmote Sport 5 HD
  • Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00, Cosmote Sport 3 HD
  • Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης 22:00, Cosmote Sport 2 HD

