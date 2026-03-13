Έπος: Η Μπόντο έκανε 5 σερί νίκες στο Champions League και ένας οπαδός της... κουρεύτηκε (vid)
Η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Champions League και ένας φίλαθλος το γιόρτασε τρολάροντας τον viral φίλο της Γιουνάιτεντ.
Η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο Champions League, πανηγυρίζοντας μια ακόμα σημαντική νίκη (3-0) απέναντι στην «ελληνική» Σπόρτινγκ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Πορτογαλίας ήταν η 5η διαδοχική στο Champions League, μετά από αυτές απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο, και Ίντερ τόσο εντός όσο και εκτός Νορβηγίας.
Το ιστορικό αυτό επίτευγμα έφερε και... πανηγύρια στις κερκίδες, με τους φίλους της Μπόντο να διασκεδάζουν με την ψυχή τους τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της ομάδας τους. Ένας φίλαθλος όμως, βρήκε έναν απίθανο τρόπο να πανηγυρίσει την 5η σερί νίκη της Μπόντο. Θέλοντας να «πικάρει» τον γνωστό φίλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που δεν κουρεύεται μέχρι η ομάδα του να πετύχει 5 διαδοχικές νίκες, ο οπαδός έβγαλε μια ξυριστική μηχανή και... άρχισε να κουρεύεται μέσα στο γήπεδο!
Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral, με τους φίλους των social media να επαινούν το «πικάρισμα» του και να «πειράζουν» με την σειρά τους τον Φρανκ Ίλετ, που παραμένει στην αναμονή για την ημέρα που θα κουρευτεί.