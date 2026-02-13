Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η γυναικεία ομάδα τρόλαρε τον οπαδό που περιμένει ακόμα να κουρευτεί
Οι παίκτριες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισαν να... τρολάρουν τον ακούρευτο οπαδό της ανδρικής ομάδας μέσω ενός φοβερού πανηγυρισμού.
Δεν μπήκε τέλος στο «μαρτύριο» του Φράνκ Ίλετ, του γνωστού πλέον φίλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο οποίος δεν κουρεύεται μέχρι να πετύχει η αγαπημένη του ομάδα πέντε νίκες στη σειρά. Ο ερχομός του Κάρικ έφερε τέσσερεις διαδοχικές νίκες για τους «κόκκινους διαβόλους», η έξοδος στην έδρα της Γουέστ Χαμ όμως δεν συνοδεύτηκε με τους τρεις βαθμούς (1-1) και έτσι το ραντεβού για κούρεμα αναβλήθηκε για αρκετές βδομάδες.
Αντίθετα με τα όσα συμβαίνουν στην ανδρική ομάδα, η γυναικεία ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, επικρατώντας εύκολα με 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Αυτή ήταν η 6η διαδοχική νίκη τους και οι παίκτριες βρήκαν την ευκαιρία να «πειράξουν» τον viral οπαδό με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Η Μάγια Λε Τισιέ και η Ελίζαμπεθ Τέρλαντ αποφάσισαν να τρολάρουν τον Φρανκ Ίλετ στο γκολ που σημείωσαν, πιάνοντας η μια τα μαλλιά της άλλης και έκαναν πως τα κόβουν με ψαλίδι!