Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η γυναικεία ομάδα τρόλαρε τον οπαδό που περιμένει ακόμα να κουρευτεί

Δεν μπήκε τέλος στο «μαρτύριο» του Φράνκ Ίλετ, του γνωστού πλέον φίλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο οποίος δεν κουρεύεται μέχρι να πετύχει η αγαπημένη του ομάδα πέντε νίκες στη σειρά. Ο ερχομός του Κάρικ έφερε τέσσερεις διαδοχικές νίκες για τους «κόκκινους διαβόλους», η έξοδος στην έδρα της Γουέστ Χαμ όμως δεν συνοδεύτηκε με τους τρεις βαθμούς (1-1) και έτσι το ραντεβού για κούρεμα αναβλήθηκε για αρκετές βδομάδες.

Αντίθετα με τα όσα συμβαίνουν στην ανδρική ομάδα, η γυναικεία ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, επικρατώντας εύκολα με 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Αυτή ήταν η 6η διαδοχική νίκη τους και οι παίκτριες βρήκαν την ευκαιρία να «πειράξουν» τον viral οπαδό με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η Μάγια Λε Τισιέ και η Ελίζαμπεθ Τέρλαντ αποφάσισαν να τρολάρουν τον Φρανκ Ίλετ στο γκολ που σημείωσαν, πιάνοντας η μια τα μαλλιά της άλλης και έκαναν πως τα κόβουν με ψαλίδι!

Δείτε τις φοβερές φωτογραφίες από τον πανηγυρισμό