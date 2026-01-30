Ο άνθρωπος πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες - Η ξεχωριστή ιστορία του Στίβ Χόλαντ

Οι σπουδαίες αθλητικές επιτυχίες συχνά κρύβουν πίσω τους σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά και αφανείς ήρωες, πρωτεργάτες των μεγάλων στιγμών και αφοσιωμένους υπηρέτες στην καθημερινότητα των ομάδων.

Ένας από αυτούς είναι ο Στιβ Χόλαντ, ο οποίος μπορεί να μην είναι δημοφιλής στο ευρύ κοινό, όμως έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα επιτυχημένα ποδοσφαιρικά πρότζεκτ των τελευταίων 15 χρόνων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το όνομά του έχει επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, επιδιώκει μαζί με τον Μάικλ Κάρικ να επαναφέρει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο δρόμο των επιτυχιών.

Ο 55χρονος Άγγλος απασχολείται κατά κύριο λόγο ως δεύτερος προπονητής. Έχει διατελέσει βοηθός σε εξαιρετικά επιτυχημένους τεχνικούς της εποχής του, όπως ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο Κάρλο Αντσελότι, ο Αντόνιο Κόντε και ο Γκάρετ Σάουθγκεϊτ, κατακτώντας μία σειρά από τρόπαια.

The brains behind Michael Carrick! Steve Holland 💙 pic.twitter.com/5RDm46b5X3 — Tom's Dinosaur Opinion (@ShedEndTom1982) January 25, 2026

Από την τρίτη κατηγορία στην κορυφή της Ευρώπης

Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Κρου Αλεξάντρα, στην οποία διατέλεσε και πρώτος προπονητής. Καθοδήγησε την ομάδα νέων της Στόουκ και μετά από 3 μήνες μεταγράφηκε στην Τσέλσι, αρχικά ως τεχνικός της ομάδας νέων και στη συνέχεια ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα.

Η πορεία της καριέρας του Στιβ Χόλαντ. Printscreen από το TransferMarkt

8 χρόνια γεμάτα τίτλους στην Τσέλσι

Η μακρόχρονη πορεία του στους «βασιλικούς μπλε» του Λονδίνου συνδυάστηκε με ιστορικές επιτυχίες. Το 2010 κατέκτησε ως βοηθός προπονητή του Ζοσέ Μουρίνιο το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup).

Δύο χρόνια αργότερα, ως βοηθός του Ρομπέρτο Ντι Ματέο έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, κερδίζοντας στον τελικό του Champions League την «υπερηχητική» Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της.

Την ίδια χρονιά στέφθηκε Κυπελλούχος Αγγλίας και τον επόμενο χρόνο αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης, κερδίζοντας τη Μπενφίκα στον τελικό του Europa League.

Το 2015, μετά την επιστροφή του Μουρίνιο στο Λονδίνο, κατέκτησε το νταμπλ, εξασφαλίζοντας το Κύπελλο, αλλά και το βαρύτιμο τρόπαιο της Premier League.

Οι δύο χαμένοι τελικοί του EURO

Από το 2016 έως το 2024 ήταν ο βοηθός προπονητή στην εθνική Αγγλίας. Τα «τρία λιοντάρια» με τον Χόλαντ στην άκρη του πάγκου έφτασαν δύο φορές στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την ήττα.

Ο Χόλαντ ήταν βοηθός προπονητή και στο ταξίδι της Αγγλίας στα γήπεδα της Ρωσίας για το Μουντιάλ του 2018, στο οποίο οι Άγγλοι αποκλείστηκαν άδοξα από την Κροατία στα ημιτελικά.

Η «πρόκληση» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Έπειτα από 4 μήνες στην Ιαπωνία, για λογαριασμό της Γιοκοχάμα Μαρίνος, ο Χόλαντ επέστρεψε στο Νησί. Αυτή τη φορά, ως στέλεχος της αντίπαλου του τα προηγούμενα χρόνια στην κούρσα του τίτλου για το πρωτάθλημα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάικλ Κάρικ, ο οποίος κλήθηκε να αναλάβει τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ, ζήτησε αμέσως από τη διοίκηση την πρόσληψη του Χόλαντ, καθώς θεώρησε πως έχει την τεχνογνωσία, αλλά και την εμπειρία να επαναφέρει στο σύλλογο το μαχητικό πνεύμα του παρελθόντος.

Μετά από μόλις ένα μήνα στη θέση του βοηθού προπονητή, έχει οδηγήσει την ομάδα του σε διαδοχικές νίκες εναντίον της μισητής συμπολίτισσας, Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και της πρωτοπόρου στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, Άρσεναλ.

Στην Αγγλία, εξαίρουν την έως τώρα παρουσία του Κάρικ στην άκρη του πάγκου, όμως οι περισσότεροι αναλυτές στέκονται στον επαγγελματισμό, αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο Χόλαντ.

Ο ίδιος, άλλωστε, έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του στο αγγλικό κοινό, κερδίζοντας τον σεβασμό των συνεργατών, αλλά και των αντιπάλων του. Το μόνο που μένει, είναι να αποδείξει πως μπορεί να επαναφέρει τον ταλαιπωρημένο σύλλογο από το Μάντσεστερ εκεί που ανήκει: στην κορυφή...