Τζέι Τζέι Γκέιμπριελ: Το «διαμάντι» των ακαδημιών της Γιουνάιτεντ που θα κατακτήσει τον κόσμο

Ο Μάικλ Κάρικ επανέφερε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το μαχητικό πνεύμα του παρελθόντος και το 15χρονο wonderkid των ακαδημιών, Τζέι Τζέι Γκέιμπριελ εγγυάται ένα λαμπρό μέλλον για το σύλλογο, αφού προπονείται ήδη με την πρώτη ομάδα και προετοιμάζεται να... εκτοξεύσει τους «κόκκινους διαβόλους» στην κορυφή της Premier League.

Ο νεαρός επιθετικός, αν και μόλις 15 ετών, αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας U18 και βγάζει μάτια με τις επιδόσεις του και την παρουσία του στο γήπεδο. Διακρίνεται για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, αλλά και τις τοποθετήσεις του στη μεγάλη περιοχή.

18 γκολ σε 21 συμμετοχές

Ο... δυσθεώρατος Γκέιμπριελ (έχει ύψος 1.87μ.) εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2022 και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεταπήδησε στην ομάδα κάτω των 18.

Μετράει μέχρι στιγμής στη σεζόν 18 γκολ και 3 ασίστ σε 21 συμμετοχές και οι αναλυτές από την Αγγλία θεωρούν πως το επαγγελματικό του ντεμπούτο είναι θέμα χρόνου.

Η «υπόκλιση» του BBC

Το έγκριτο BBC δημοσίευσε πρόσφατα ρεπορτάζ σχετικά με τις επιδόσεις της ομάδας νέων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καταγράφοντας πως «ο Γκέιμπριελ συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, σκοράροντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, μετρώντας συνολικά 6 γκολ στα τελευταία 4 παιχνίδια».

Γιατί δεν έχει κάνει ακόμα ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, ένας κανονισμός της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος δε του επέτρεψε να κάνει ακόμα το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Συγκεκριμένα, η Premier League έχει ορίσει πως για να συμμετάσχει ένας παίκτης στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχει κλείσει τα 15 έτη μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους διεξαγωγής.

Ο Τζέι Τζέι Γκέιμπριλ, γεννηθείς τον Οκτώβριο του 2010, δεν είχε συμπληρώσει στον κρίσιμο χρόνο τα 15 έτη και για μόλις 2 μήνες στερήθηκε την πρώτη του συμμετοχή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Άγγλοι, βέβαια, αν η ομάδα προχωρούσε στο FA Cup, ο Γκέιμπριελ θα είχε ήδη κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα, όμως δυστυχώς για τον ίδιο και τους φιλάθλους των «κόκκινων διαβόλων», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από την Μπράιτον.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι αναλυτές θεωρούν πως από του χρόνου, ο Κάρικ του επιφυλάσσει μία θέση ανάμεσα στους «μεγάλους», με τους οποίους ήδη προπονείται.

«Απίστευτο ταλέντο» υποστηρίζει ο Φλέτσερ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Ντάρεν Φλέτσερ, ο οποίος προπονεί την ομάδα κάτω των 18 αποθέωσε τον νεαρό σούπερ σταρ, καταγράφοντας πως είναι ένα απίστευτο ταλέντο, το οποίο όμως έχει να μάθει ακόμα πολλά.

Ο Φλέτσερ υπογράμμισε πως το μέλλον προμηνύεται λαμπρό για τον Γκέιμπριελ, αλλά θεωρεί πως ίσως είναι νωρίς ακόμα για να ενταχθεί πλήρως στο περιβάλλον της πρώτης ομάδας, αφήνοντας πίσω του τους συμπαίκτες του στα τμήματα υποδομής.

Από διασημότητα του ίντερνετ στις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ

Ο 15χρονος Γκέιμπριελ ξεκίνησε την καριέρα του στο... YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα. Από πολύ μικρή ηλικία δημοσίευε βίντεο, στα οποία επιδείκνυε τις ικανότητές του με τη μπάλα. Οι αναρτήσεις αυτές έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και ομάδες όπως η Τσέλσι και η Άρσεναλ έσπευσαν για να τον υπογράψουν.

Ωστόσο, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μάντσεστερ και ο Τζέι Τζέι Γκέιμπριελ εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γιουνάιτεντ σε ηλικία 11 ετών. Φήμες από την Αγγλία κάνουν λόγο για στενές σχέσεις του νεαρού wonderkid με τον γιο του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο διατηρεί επαφές.

Γιατί ξεχωρίζει

Ο Γκέιμπριελ διατηρεί ένα αγωνιστικό προφίλ, το οποίο τον κάνει να ξεχωρίσει από τους συνομίληκους του. Αν και είναι ψηλός, έχει εξαιρετική τεχνική και είναι ιδιαίτερα ικανός σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Παράλληλα, τα χτυπήματά του με τη μπάλα κρίνονται εξαιρετικά.

Είναι πολύ ταχύς και αντέχει τα σκληρά μαρκαρίσματα. Τέλος, διαθέτει την ικανότητα να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις στην επίθεση, λειτουργώντας είτε ως εξτρέμ, που συγκλίνει, είτε ως κεντρικός επιθετικός. Ο αριθμός που φοράει στη φανέλα είναι ενδεικτικός, τόσο του λαμπρού μέλλοντος που τον περιμένει, όσο και της τεχνικής του κατάρτισης.

Ο Γκέιμπριελ αγωνίζεται με το «10», οδηγώντας ως ηγέτης την επίθεση της ομάδας νέων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συμμετέχοντας σε κάθε φάση, είτε ως σκόρερ, είτε ως δημιουργός.

Ο προπονητής της πρώτης ομάδας, Μάικλ Κάρικ, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία σε νέους παίκτες και διατηρεί στενές επαφές με τα τμήματα υποδομής, έχει διακρίνει τον 15χρονο επιθετικό.

Το μόνο που απομένει για την... εφόρμηση του Τζέι Τζέι Γκέιμπριελ στον αστερισμό της Premier League, είναι η πάροδος της φετινής σεζόν, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής.

Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως ο Κάρικ δε πρόκειται να διστάσει να του χαρίσει αυτό που περίμενε όλη του τη ζωή: Μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του πλανήτη.