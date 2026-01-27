Από το Όλντ Τράφορντ στην οθόνη: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζει τηλεοπτική σειρά με τη Lionsgate

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη βορειοαμερικανική εταιρεία παραγωγής Lionsgate, με στόχο τη δημιουργία μιας δραματοποιημένης τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη διαδρομή του ιστορικού αγγλικού συλλόγου.



Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί σενάριο ή συμφωνία με κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο ή πλατφόρμα streaming. Παρ’ όλα αυτά, η σύλληψη της ιδέας παραπέμπει σε παραγωγές υψηλού επιπέδου, αντίστοιχες με το «The Crown», όπου πραγματικά ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται μέσα από δραματική αφήγηση.



Η Lionsgate αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο παγκοσμίως, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της επιτυχημένα franchise όπως τα The Hunger Games, John Wick και Twilight. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία και σε παραγωγές με αθλητικό περιεχόμενο, όπως οι ταινίες Warrior και Draft Day.



Όπως αναφέρουν αγγλικά μέσα, η συμφωνία προβλέπει ότι η Γιουνάιτεντ θα λάβει εγγυημένο ποσό πολλών εκατομμυρίων λιρών, εφόσον η σειρά προχωρήσει σε παραγωγή και εξασφαλίσει πώληση. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης θα μοιραστούν μεταξύ του συλλόγου και της Lionsgate, με την τελική οικονομική αξία να εξαρτάται από τον αριθμό των σεζόν, των επεισοδίων και τη συμφωνία διανομής.



Στο δημιουργικό σκέλος, σε πρώιμο επίπεδο επαφών φέρεται να έχει βρεθεί ο Βρετανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τζεντ Μερκούριο, γνωστός για τις επιτυχημένες σειρές Bodyguard και Line of Duty, αλλά και δηλωμένος φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιες ιστορικές περίοδοι θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα της σειράς.



Οι εποχές που αναμένεται να προβληθούν

ΑΠΕ ΜΠΕ

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη κατανομή σε σεζόν, θεωρείται δεδομένο ότι η σειρά θα καλύψει ορισμένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της ιστορίας του συλλόγου. Ανάμεσά τους, η δημιουργία των Busby Babes και η αεροπορική τραγωδία του Μονάχου, καθώς και η μετέπειτα αναγέννηση με πρωταγωνιστές θρύλους όπως οι Τζορτζ Μπεστ, Ντένις Λο και Μπόμπι Τσάρλτον.



Σημαντικό κομμάτι αναμένεται να αφιερωθεί και στα δύσκολα χρόνια χωρίς τίτλους, στον υποβιβασμό του 1974 και στην παρατεταμένη αγωνιστική και διοικητική κρίση της δεκαετίας του ’80. Φυσικά, κεντρική θέση θα έχει η εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η εκτόξευση της Γιουνάιτεντ σε παγκόσμιο ποδοσφαιρικό και εμπορικό κολοσσό, καθώς και το ιστορικό τρεμπλ του 1999, που μοιάζει ιδανικό για τηλεοπτική κορύφωση.



Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η αφήγηση θα επεκταθεί και μετά το 2013, αγγίζοντας τη δύσκολη μετα-Φέργκιουσον περίοδο, με την αγωνιστική αστάθεια, τις λανθασμένες επιλογές και τη συνεχή αναζήτηση νέας ταυτότητας.