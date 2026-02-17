Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ετοιμάζει μεταγραφή που έχει να γίνει από το μακρινό 1964
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πείθει στο γήπεδο, αλλά κινείται για deal που θα μπορεί να ταράξει την Premier League.
Σερί ήταν και τελείωσε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και ο γνωστός οπαδός τους, Φρανκ Ίλετ, θα διατηρήσει την αφάνα του, για τουλάχιστον έναν μήνα ακόμα! Ωστόσο, η ομάδα του Κάρικ φαίνεται πως ήδη δουλεύει για την επόμενη σεζόν.
Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα ενημέρωσης, και συγκεκριμένα την «Daily Mirror», ο μέσος της Λίβερπουλ, Μακ Άλιστερ, βρίσκεται στο ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το επόμενο καλοκαίρι.Αν και η μεταγραφική περίοδος απέχει ακόμη λίγους μήνες, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» ήδη διαμορφώνει το επόμενο πρότζεκτ της, ειδικά με μια πιθανή μεγάλη μεταγραφή όπως ο Αργεντινός αστέρας.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της για την επόμενη σεζόν, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες ότι ο Κασεμίρο θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο Μακ Άλιστερ, έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2028, ενώ μετακόμισε στο «Άνφιλντ» από την Μπράιτον έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ το 2023. Στο σημαντικό ποσό που απαιτεί τώρα η Λίβερπουλ προστίθεται η έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία αναμφίβολα θα περιέπλεκε σημαντικά τη συμφωνία.
Σύμφωνα με την «Daily Express», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να συμπεριλάβει έναν παίκτη στη συμφωνία για να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα αναφέρει τρία ονόματα. Αυτά των Κόμπι Μέινου, Μανουέλ Ουγκάρτε και Μόντε Μέισον.
Έξι δεκαετίες
Αν η μεταγραφή του Μακ Άλιστερ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρωθεί , θα είναι η πρώτη μεταγραφή από Λίβερπουλ σε Γιουνάιτεντ εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες. Ο Φιλ Τσίσναλ, ο οποίος μεταγράφηκε από τη Λίβερπουλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1964, είναι ο τελευταίος παίκτης που μεταγράφηκε απευθείας μεταξύ των δύο συλλόγων.