Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ετοιμάζει μεταγραφή που έχει να γίνει από το μακρινό 1964

Σερί ήταν και τελείωσε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και ο γνωστός οπαδός τους, Φρανκ Ίλετ, θα διατηρήσει την αφάνα του, για τουλάχιστον έναν μήνα ακόμα! Ωστόσο, η ομάδα του Κάρικ φαίνεται πως ήδη δουλεύει για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα ενημέρωσης, και συγκεκριμένα την «Daily Mirror», ο μέσος της Λίβερπουλ, Μακ Άλιστερ, βρίσκεται στο ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το επόμενο καλοκαίρι.Αν και η μεταγραφική περίοδος απέχει ακόμη λίγους μήνες, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» ήδη διαμορφώνει το επόμενο πρότζεκτ της, ειδικά με μια πιθανή μεγάλη μεταγραφή όπως ο Αργεντινός αστέρας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της για την επόμενη σεζόν, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες ότι ο Κασεμίρο θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο Μακ Άλιστερ, έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2028, ενώ μετακόμισε στο «Άνφιλντ» από την Μπράιτον έναντι 55 εκατομμυρίων ευρώ το 2023. Στο σημαντικό ποσό που απαιτεί τώρα η Λίβερπουλ προστίθεται η έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία αναμφίβολα θα περιέπλεκε σημαντικά τη συμφωνία.

Manchester United could be considering a move to sign Alexis Mac Allister...



Σύμφωνα με την «Daily Express», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να συμπεριλάβει έναν παίκτη στη συμφωνία για να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα αναφέρει τρία ονόματα. Αυτά των Κόμπι Μέινου, Μανουέλ Ουγκάρτε και Μόντε Μέισον.

Έξι δεκαετίες

Αν η μεταγραφή του Μακ Άλιστερ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρωθεί , θα είναι η πρώτη μεταγραφή από Λίβερπουλ σε Γιουνάιτεντ εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες. Ο Φιλ Τσίσναλ, ο οποίος μεταγράφηκε από τη Λίβερπουλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 1964, είναι ο τελευταίος παίκτης που μεταγράφηκε απευθείας μεταξύ των δύο συλλόγων.