Ένοχος για επίθεση ο Χάρι Μαγκουάιρ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση για το επεισόδιο στη Μύκονο

Η πολύκροτη υπόθεση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 στο «νησί των ανέμων» έφτασε επιτέλους στο δικαστικό της τέλος. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από τη Βρετανία, ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος από το ελληνικό δικαστήριο για τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης, της αντίστασης κατά της αρχής και της απόπειρας δωροδοκίας υπαλλήλου.

Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε είναι 15 μήνες φυλάκιση, με τριετή αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι ο Άγγλος στόπερ δεν θα φυλακιστεί, εκτός αν υποπέσει σε νέο παράπτωμα.

Παρά τις συνεχείς αναβολές που κράτησαν την υπόθεση «ζωντανή» για πάνω από μισή δεκαετία, η ελληνική δικαιοσύνη κατέληξε στην ετυμηγορία της χωρίς την παρουσία του ίδιου στο εδώλιο, καθώς εκείνος βρισκόταν στης Αγγλία, ώστε να ολοκληρώσει την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τη Νιούκαστλ.

🚨 Maguire has been handed a 15 month suspended sentence after a guilty verdict by the Greek Courts.



Maguire has been convicted of all three counts of non-serious assault, resisting arrest and attempted bribery for an incident in Mykonos in August 2020, as reported by Sky… pic.twitter.com/igZqQJ7Sx1 — SportyTV (@SportyTV) March 4, 2026

Η δικαστική περιπέτεια του διεθνή Άγγλου στόπερ, Μαγκουάιρ αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα εξωαγωνιστικά σκάνδαλα της Premier League τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά την ψυχολογία και τη δημόσια εικόνα του παίκτη, ο οποίος πλέον καλείται να αφήσει οριστικά πίσω του αυτή τη σκοτεινή σελίδα της καριέρας του.