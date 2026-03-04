Ένοχος για επίθεση ο Χάρι Μαγκουάιρ: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση για το επεισόδιο στη Μύκονο
Μετά από έξι χρόνια δικαστικής διαμάχης, ο Μαγκουάιρ καταδικάστηκε για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας έπειτα από συμπλοκή με αστυνομικούς.
Η πολύκροτη υπόθεση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020 στο «νησί των ανέμων» έφτασε επιτέλους στο δικαστικό της τέλος. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από τη Βρετανία, ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος από το ελληνικό δικαστήριο για τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης, της αντίστασης κατά της αρχής και της απόπειρας δωροδοκίας υπαλλήλου.
Η τελική ποινή που του επιβλήθηκε είναι 15 μήνες φυλάκιση, με τριετή αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι ο Άγγλος στόπερ δεν θα φυλακιστεί, εκτός αν υποπέσει σε νέο παράπτωμα.
Παρά τις συνεχείς αναβολές που κράτησαν την υπόθεση «ζωντανή» για πάνω από μισή δεκαετία, η ελληνική δικαιοσύνη κατέληξε στην ετυμηγορία της χωρίς την παρουσία του ίδιου στο εδώλιο, καθώς εκείνος βρισκόταν στης Αγγλία, ώστε να ολοκληρώσει την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τη Νιούκαστλ.
Η δικαστική περιπέτεια του διεθνή Άγγλου στόπερ, Μαγκουάιρ αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα εξωαγωνιστικά σκάνδαλα της Premier League τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά την ψυχολογία και τη δημόσια εικόνα του παίκτη, ο οποίος πλέον καλείται να αφήσει οριστικά πίσω του αυτή τη σκοτεινή σελίδα της καριέρας του.