Ο... απίθανος λόγος που άλλαξε το όνομά του ο Χάρι Μαγκουάιρ: «Δεν άρεσε στην μητέρα μου»

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο TNT Sports, ο Μαγκουάιρ συζήτησε μαζί την αδερφή του μία ιστορία, η οποία παραμένει έως και σήμερα άγνωστη στο ευρύ κοινό. Μπορεί όλοι να τον γνωρίζουν ως... Χάρι, όμως στην πραγματικότητα δεν γεννήθηκε με αυτό το όνομα!

Harry's real name is Jacob Maguire!? 🤯



Find out why he changed his name 👀 pic.twitter.com/eNd5byTara — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2025

«Η μητέρα μου αρχικά αποφάσισε να με αποκαλούν Τζέικομπ Χάρι Μαγκουάιρ. Όμως, μετά από τρεις μήνες, οι οικογενειακοί γνωστοί και φίλοι ξεκίνησαν να με φωνάζουν Τζέικι, σαν υποκοριστικό. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην μητέρα μου και το άλλαξε σε Χάρι Τζέικομπ Μαγκουάιρ. Δε μπορούσε, βέβαια, να το αλλάξει στο διαβατήριο μου μέχρι να γίνω 18. Μόλις ενηλικιώθηκα, το επισημοποίησα με ληξιαρχική πράξη και από τότε λέγομαι Χάρι Τζέικομπ Μαγκουάιρ».

ΑΠΕ ΜΠΕ

Σαν ένα παιχνίδι της μοίρας, η αλλαγή του ονόματός του συνέπεσε με την έναρξη της επαγγελματικής του καριέρας στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς ένα μήνα μετά από αυτή την... απρόσμενη αλλαγή ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε το ντεμπούτο του στην Τσάμπιονσιπ, φορώντας τα χρώματα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ο ποδοσφαιρικός κόσμος τον αναγνωρίζει απλώς ως «Χάρι», όμως ελάχιστοι πέραν του στενού οικογενειακού του κύκλου, γνωρίζουν πως το όνομα «Τζέικομπ» ήταν κάποτε τυπωμένο στο πιστοποιητικό γέννησής του.

Ποιοί άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει τα ονόματά τους

Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που για προσωπικούς λόγους άλλαξε το όνομα του. Ο Τζόρνταν Πίκφορντ, διεθνής με την εθνική Αγγλίας και βασικός της τερματοφύλακας, γεννήθηκε «Πίγκφορντ». Όμως, ο πατέρας του, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να του κάνουν bullying, λόγω του ονόματός του (ο όρος pig στα αγγλικά παραπέμπει στη λέξη «γουρούνι») αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του νεαρού τότε γιου του.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Εκτός από τους Πίκφορντ και Μαγκουάιρ και ο Ράιαν Γκιγκς έχει αλλάξει το όνομα του. Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχικά είχε λάβει το επώνυμο του πατέρα του, Γουίλσον. Ως Ράιαν Γουίλσον, αποφάσισε να αλλάξει το επώνυμό του και να λάβει αυτό της μητέρας του, όταν ο γάμος των γονέων του λύθηκε. Έτσι, κατέληξε με το όνομα «Ράιαν Γκιγκς». Είχε δηλώσει, μάλιστα πως οι συμπαίκτες του στα νεανικά του χρόνια στη Γιουνάιτεντ είχαν σοκαριστεί όταν άκουσαν για πρώτη φορά πως στο διαβατήριο του αναγραφόταν ως Ράιαν Γουίλσον.