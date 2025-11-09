Ποδοσφαιριστής σκόραρε με ψαλίδι και τραυματίστηκε στην ίδια φάση στην Championship (video)

Ένα σπάνιο και συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγγλία, όταν ο Έφρον Μέισον-Κλαρκ της Κόβεντρι τραυματίστηκε τη στιγμή που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο ψαλίδι, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ επί της Στόουκ Σίτι με 2-1.

Ο 26χρονος επιθετικός σκόραρε στο 86ο λεπτό, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε αγωνία, καθώς ο ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο έδαφος μετά από σύγκρουση με αντίπαλο την ώρα του σουτ.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα, με τον Μέισον-Κλαρκ να παραμένει αναίσθητος για αρκετά λεπτά πριν μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, υπό το χειροκρότημα όλων.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσειση από την επαφή, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Παρά τη μεγάλη διακοπή, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε μετά από 15 λεπτά καθυστερήσεων, με την Κόβεντρι να κρατά τη νίκη και να παραμένει στην κορυφή της Championship.