Τζίμας: «Με τον Κωστούλα μιλάμε την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα –Μακάρι να παίξουμε μαζί στην Εθνική»

Η Μπράιτον φαίνεται πως βρήκε… ελληνικό χρυσάφι, αφού οι νεαροί Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας ανεβαίνουν συνεχώς επίπεδο στην Premier League.

Μιλώντας στο BBC, ο 19χρονος φορ χαρακτήρισε τον Κωστούλα «παράδειγμα δουλειάς και επιμονής», τονίζοντας πως ελπίζει σύντομα να φορέσουν μαζί τη γαλανόλευκη. «Έχουμε χημεία, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και στο γήπεδο συνεννοούμαστε με το βλέμμα», είπε χαμογελώντας.

🗣️ Stefanos Tzimas on Babis Kostoulas call up to the national team & hoping they can play together there soon also...🇬🇷



“I’m very happy for Babis because we are good friends. I know him also from before, before we signed here. Yeah, he works hard and I’m very happy for him. And… pic.twitter.com/Yykg4IWGnD — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) November 7, 2025

Ο Τζίμας για τον Κωστούλα

Αναλυτικά, μιλώντας στο BBC, ο Στέφανος Τζίμας ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μπάμπη γιατί είμαστε καλοί φίλοι. Τον ξέρω πριν υπογράψουμε και οι δύο εδώ, οπότε χαίρομαι για αυτόν γιατί δουλεύει σκληρά. Ελπίζω μια μέρα να παίξουμε μαζί και στην Εθνική. Έχουμε χημεία γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε στα ελληνικά και κανένας αμυντικός δεν μας καταλαβαίνει, οπότε για εμάς είναι λίγο πιο εύκολο».