Τζίμας: «Με τον Κωστούλα μιλάμε την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα –Μακάρι να παίξουμε μαζί στην Εθνική»
Ο Στέφανος Τζίμας αποθέωσε τον Μπάμπη Κωστούλα για την κλήση του στην Εθνική, δηλώνοντας περήφανος και αισιόδοξος για το κοινό τους μέλλον.
Η Μπράιτον φαίνεται πως βρήκε… ελληνικό χρυσάφι, αφού οι νεαροί Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας ανεβαίνουν συνεχώς επίπεδο στην Premier League.
Μιλώντας στο BBC, ο 19χρονος φορ χαρακτήρισε τον Κωστούλα «παράδειγμα δουλειάς και επιμονής», τονίζοντας πως ελπίζει σύντομα να φορέσουν μαζί τη γαλανόλευκη. «Έχουμε χημεία, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και στο γήπεδο συνεννοούμαστε με το βλέμμα», είπε χαμογελώντας.
Ο Τζίμας για τον Κωστούλα
Αναλυτικά, μιλώντας στο BBC, ο Στέφανος Τζίμας ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μπάμπη γιατί είμαστε καλοί φίλοι. Τον ξέρω πριν υπογράψουμε και οι δύο εδώ, οπότε χαίρομαι για αυτόν γιατί δουλεύει σκληρά. Ελπίζω μια μέρα να παίξουμε μαζί και στην Εθνική. Έχουμε χημεία γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε στα ελληνικά και κανένας αμυντικός δεν μας καταλαβαίνει, οπότε για εμάς είναι λίγο πιο εύκολο».