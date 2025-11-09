Premier League: Νίκη... ανάσα για τη Νότιγχαμ κόντρα στη Λίντς - Τεσσάρα της Βίλα επί της Μπόρνμουθ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με 3-1 της Λιντς και πήρε τη πρώτη της νίκη στην Premier League μετά τις 17 Αυγούστου και το 3-1 επί της Μπρέντφορντ. Σχεδόν τρεις μήνες χρειάστηκε η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη για να πανηγυρίσει το «τρίποντο» στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, κάτι το οποίο έκανε στην αναμέτρηση με τους νεοφώτιστους.

Υπό τις οδηγίες του Σον Ντάις, η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει μεγάλη βελτίωση και έχει αρχίσει να παίρνει τα αποτελέσματα. Ο Γκιμπς Γουάιτ, ο οποίος μεσοβδόμαδα ήταν ο μοιραίος για την Νότιγχαμ, αστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι στο εκτός έδρας 0-0 με την Στουρμ Γκρατς για το Europa League, ήταν αυτός που με κεφαλιά από την μικρή περιοχή στο 68ο λεπτό αξιοποίησε την εξαιρετική σέντρα του Χάτσινσον για το 2-1.

Με αυτή την νίκη η Νότιγχαμ παρέμεινε στην 19η θέση της βαθμολογίας, όμως πλέον έχει 9 βαθμούς μετά από 11 παιχνίδια και είναι στο -1 από τις θέσεις που οδηγούν σε παραμονή στη κατηγορία. Από την άλλη μεριά, η Λιντς έχασε για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, έμεινε στους 11 βαθμούς και την 16η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Το σκορ στην αναμέτρηση είχε ανοίξει ο Ενμετσά για τους φιλοξενούμενους στο 13', με τον Σανγκαρέ να ισοφαρίζει μόλις δύο λεπτά αργότερα. Στο 88ο λεπτό ο Χάτσινσον με εξαιρετική ενέργεια κέρδισε το πέναλτι, με τον Άντερσον να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να διαμορφώνει το τελικό 3-1.

Μεγάλη νίκη για την Άστον Βίλα

Την εξαιρετική της παρουσία το τελευταίο διάστημα επιβεβαίωσε εκ νέου η Άστον Βίλα, η οποία επικράτησε με 4-0 της Μπόρνμουθ, σε ένα πολύ όμορφο και «ανοιχτό» παιχνίδι, με πολλές φάσεις και καλό ρυθμό. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 28' με τον Μπουεντία, ενώ ο Ονάνα στο 40ο λεπτό διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, όμως ο Μαρτίνεζ απέκρουσε το πέναλτι του Σεμένιο στο 67ο λεπτό και λίγο αργότερα το παιχνίδι «τελείωσε». Ο Μπάρκλεϊ, μετά από ασίστ του Ντίν έκανε το 3-0, με τον Μπογκάρτνε να διαμορφώνει το τελικό 4-0 λίγο πριν το τέλος του αγώνα.

Πηγή: Athletiko.gr