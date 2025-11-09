Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ 3-0: Εμφατική «τριάρα» στο ματς no.1000 του Γκουαντιόλα

Δε θα μπορούσε να συνδυαστεί με καλύτερο τρόπο το 1000στο ματς στην προπονητική του καριέρα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε εύκολα με 3-0 της Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.



Με αυτό το τρίποντο οι Πολίτες έφτασαν τους 22 πόντους και βρίσκονται πλέον στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Στον αντίποδα, το σύνολο του Άρνε Σλοτ επέστρεψε στα αρνητικά αποτελέσματα, μένοντας στους 18 πόντους και την 8η θέση της βαθμολογίας.

Το ματς

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Μάντσεστερ Σίτι να παίρνει από νωρίς τα ηνία και να πιέζει για το προβάδισμα. Περίπου στο 10ο λεπτό, ο Ζερεμί Ντοκού ανατράπηκε από τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, χωρίς αρχικά να υπάρξει σφύριγμα από τον διαιτητή Κρις Κάβανα. Το VAR όμως επενέβη, και η Σίτι κέρδισε πέναλτι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Γεωργιανός τερματοφύλακας απέκρουσε το σουτ, κρατώντας προσωρινά ανέπαφη την εστία του. Ωστόσο, στο 29’, ο Νορβηγός πήρε τη… ρεβάνς με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ματέους Νούνες, γράφοντας το 1-0.



Η κυριαρχία της Σίτι συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Νίκο Γκονζάλες να εκτελεί ένα μακρινό σουτ που, μετά από επαφή στον Φαν Ντάικ, κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0 στο 45’+3’.

Στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ δυσκολευόταν να φτιάξει φάσεις, ενώ η Σίτι απειλούσε κάθε φορά που ανέβαινε στην επίθεση. Στο 63’, ο Ζερεμί Ντοκού από αριστερά έπιασε εκπληκτικό σουτ και έστειλε την μπάλα στη γωνία, διαμορφώνοντας το 3-0.



Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και είχαν κάποιες στιγμές, αλλά ο Τζίτζι Ντοναρούμα φρόντισε να κρατήσει το μηδέν. Το 3-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τους παίκτες του να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη.